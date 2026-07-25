Real Madrid pagaría más de 100 millones de euros por una de las revelaciones del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue una vidriera importante para varias jóvenes promesas que buscaban mostrarse al mundo para dar un salto en sus respectivas carreras. En el caso de México, Gilberto Mora fue el más beneficiado por la cita mundialista. Sin embargo, el foco de Europa está puesto en el talentoso futbolista marfileño Yan Diomande, quien es pretendido por una gran cantidad de clubes.

Diversos reportes señalan que Real Madrid envió una oferta de 100 millones de euros para efectuar el traspaso de Diomande en este mercado de verano. Sin embargo, el RB Leipzig, equipo dueño de su pase, rechazó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente. A pesar de la negativa del conjunto alemán, las negociaciones siguen en curso y el equipo español podría aumentar el valor de su primera oferta.

Real Madrid podría ofrecer una cantidad millonaria por Diomande

Información que llega desde España desliza que Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar hasta 120 millones de euros por la carta de Yan Diomande. El conjunto blanco viene siguiendo el perfil del futbolista africano desde hace varios meses y decidieron avanzar con él tras su brillante Mundial con Costa de Marfil.

Cabe destacar que el Merengue no es el único equipo que está peleando por el fichaje de Diomande. Clubes poderosos de Europa como Paris-Saint Germain y Liverpool están buscando el fichaje del marfileño, aunque ninguno de los dos equipos logró llegar a un acuerdo con el RB Leipzig. A estas alturas, Real Madrid aparece como el líder de la carrera por Diomande.

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El brillante Mundial 2026 de Yan Diomande

Diomande fue una de las revelaciones de la justa veraniega. Con apenas 19 años, el extremo disputó como titular los cuatro partidos de Costa de Marfil y acumuló 331 minutos. Aunque no pudo convertir, terminó con una asistencia y fue el principal generador de peligro del conjunto africano.

Su mejor actuación llegó en el triunfo por 1-0 ante Ecuador. Diomande jugó los 90 minutos, fue elegido como el mejor futbolista del partido y se convirtió en el jugador más joven —y el primer adolescente— en representar a Costa de Marfil en una Copa Mundial. También fue titular en la derrota por 2-1 ante Alemania.

El atacante del RB Leipzig volvió a destacarse contra Curazao. Aprovechó un error defensivo y asistió a Nicolas Pépé para abrir el marcador en la victoria por 2-0 que clasificó a Los Elefantes a una fase eliminatoria por primera vez en su historia. Durante la fase de grupos registró 10 pases clave, tres grandes oportunidades creadas y 10 regates completados en 242 minutos.

Diomande también disputó 89 minutos en la eliminación por 2-1 contra Noruega en los dieciseisavos de final. De esta manera, se convirtió en apenas el segundo futbolista africano que juega cuatro partidos mundialistas antes de cumplir 20 años, después del nigeriano Sunday Oliseh. Su velocidad, capacidad para superar rivales y generación de oportunidades llevaron a la FIFA a incluirlo entre los jugadores africanos más destacados del torneo.