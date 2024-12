Rodrigo Aguirre habla de su revancha contra el Monterrey

Apenas unos meses después de dejar al Monterrey para unirse a las filas del Club América, el delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, disputó una final contra su exequipo y resultó vencedor. En la antesala del duelo de vuelta, en el Gigante de Acero, se especuló que había resentimiento de por medio, pero, ya como campeón, él mostró respeto para el adversario.

“Estoy feliz, primero que nada. Me cuesta todavía un poco asimilar que sucedió y que fue justo en este estadio, la verdad es que pasé momentos muy difíciles acá, pero estoy muy agradecido a esos momentos, porque, si no hubiese pasado por ellos, creo que no estaría en este club, sintiendo de la manera en la que lo estoy sintiendo y disfrutando”, dijo, al término de la final.

RESUMEN: Rayados 1(2)-1(3) América | Final Vuelta Apertura 2024



Así vivió Rodrigo Aguirre sus últimos momentos como jugador de Monterrey



El ‘Búfalo’ fue cuestionado sobre los sentimientos personales que involucró para sacar adelante la llave contra los regiomontanos y relató cómo vivió aquellos últimos días como jugador de los de la Sultana del Norte.

“Es una frase hecha, pero cuando la cosa está mal, cuando tocas piso, tocas fondo, después viene tu mejor versión y yo creo que eso me pasó. No voy a mentir, me dolió mucho, porque crecer duele mucho, pero estoy feliz de estar acá, en este momento. Muy agradecido con todos los que confiaron en mí, en un momento donde, quizá, futbolísticamente no era mi mejor momento”, explicó.

Las emotivas palabras de Rodrigo Aguirre tras el campeonato con América



Con reiteración constante de su gratitud, el delantero charrúa enalteció el escenario y compartió una reflexión con tintes motivacionales.

“Estoy muy agradecido, hoy, ¿Qué mejor manera que coronarlo con un campeonato y en este estadio? Esa pequeña parte que no se ve es la que te sostiene cuando te caes y te dice: ‘tú puedes levantarte, no eres eso que dicen’”, finalizó.