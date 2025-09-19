Estuvo cerca de llegar al América; hoy la rompe en la UEFA Champions League

La Jornada 1 de la UEFA Champions League trajo consigo el empate del Copenhague frente al Bayer Leverkusen por 2-2, cotejo que trajo consigo el debut y la asistencia de Rodrigo Huescas, exfutbolista del Cruz Azul que, antes de debutar con los celestes, tuvo la oportunidad de jugar en el América.

Para poner un poco de contexto, cabe mencionar que Rodrigo Huescas salió de La Máquina de Cruz Azul en medio de polémica rumbo al Copenhague, aunque con el campeonato obtenido en 2021. Sin embargo, pocos sabían que el lateral derecho estuvo cerca de llegar al América.

Rodrigo Huescas, ¿de jugar en el América a romperla en la Champions League?

Rodrigo Huescas siempre fue fanático de los celestes, por lo que de niño tuvo la oportunidad de estar en la escuela Cruz Azul Arboledas; no obstante, fue en este momento cuando su padre recibió un llamado del América, esto en medio de las dificultades económicas por las que estaba atravesando en dicho momento.

🚂 SABÍAS QUÉ. Debido a la falta de recursos y a un llamado del Club América, Rodrigo Huescas a sus 11 años estuvo cerca de dejar las inferiores de Cruz Azul, sin embargo, gracias a su amor por los colores y al "Chaco" Giménez, su familia decidió que La Máquina era su camino.… pic.twitter.com/CcEXm2TeF1 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) September 19, 2025

Huescas reveló esto en una charla que tuvo con el Shaggy Martínez, misma en la que también dijo que, si bien a su padre le llamó la atención esta oportunidad por lo que significa el conjunto de Coapa, él no deseaba jugar con el club, aunque confirmó que “no tenía de otra” porque su familia no tenía el dinero suficiente para comprar sus uniformes.

¿Cómo influyó el Chaco Giménez en la permanencia de Rodrigo Huescas en Cruz Azul?

Christian, el Chaco Giménez, influyó directamente para que Rodrigo Huescas se mantuviera en Cruz Azul, pues fue él quien habló con su padre y, después de la charla, lo convenció de mantenerlo en la institución con apenas 11 años luego de la promesa de realizarle una prueba con la institución en turno.

Spain and Bayer Leverkusen’s, Alejandro Grimaldo, with high praise for Rodrigo Huescas in the Champions League:



“Copenhagen played a really good match, but particularly their right-back had an outstanding game.



He is a good player, he has done a great job”. 🔥



🇲🇽🤝🏼🇪🇸 pic.twitter.com/NMxAS3zSHw — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 19, 2025

¿Cómo ha sido el camino de Rodrigo Huescas en Europa?

Rodrigo Huescas llegó al Copenhague apenas hace unos meses, y después de superar conflictos legales importantes debido a conducir a exceso de velocidad, vale decir que ahora mismo se mantiene como titular absoluto de la institución; de hecho, logró una asistencia ayer en el duelo ante el Bayer Leverkusen, el cual marcó su regalo de cumpleaños número 22.