¡ÚLTIMA HORA! Jugador de la Selección Mexicana podría terminar en prisión

Este viernes 28 de marzo del 2025, se dio a conocer a través de un comunicado que un jugador de la Selección Mexicana perdió su licencía de conducir y podría ir a prisión por romper la ley de tráfico al tener una conducción temeraria.

Se trata de Rodrigo Huescas. Al jugador del FC Copenhague le revocaron la licencia de conducir y podría acabar pasando 20 días en prisión sin libertad condicional. Huescas ha conducido a 111 km/h en una zona de 50 km en Kalvebod Brygge, y según la Ley de Tráfico danesa, esto se considera conducción temeraria.

Tanto la Selección Mexicana como el conjunto de Copenhague sacaron un comunicado explicando la situación del mexicano. Hasta el momento, el club y el futbolista estan a la espera de la sanción que tendrá.

El director deportivo Sune Smith-Nielsen reveló que es inaceptable lo que hizo Huescas al romper la ley y al mismo tiempo poner en peligro a otros. Detalló que tiene la responsabilidad de mostrar el camino a seguir y actuar correctamente.

“Es inaceptable que incumplas la ley y, al mismo tiempo, expongas a otros al peligro con tus acciones. Como futbolista del FC Copenhague, tienes la gran responsabilidad de mostrar el camino a seguir y actuar correctamente, y Rodrigo ha sido informado de ello de forma clara y concisa”.

Por otra parte, Huescas decidió mandar un mensaje dentró del comunicado del club y detalló que fue un error indescriptible, pidio disculpas al no complir con su responsabilidad y tener poco criterio. Por úlitmo, reveló sentirse avergonzado.

“He cometido un error indescriptible y pido disculpas por haber demostrado tan poco criterio. No he cumplido con mi responsabilidad como modelo a seguir y, naturalmente, acepto las consecuencias. Lo siento mucho y me siento avergonzado”.