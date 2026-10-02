OFICIAL: Futbolista mexicano jugará en Europa después de casi un año de espera

El Volksparkstadion de Hamburgo volverá a recibir a Rodrigo Huescas. El escenario alemán, con capacidad para cerca de 50 mil aficionados, será el punto final de una espera que comenzó hace casi un año, cuando una lesión frenó de golpe la primera aventura europea del futbolista mexicano.

Huescas está listo para volver a jugar con el Copenhague. El club danés confirmó que el lateral mexicano tendrá minutos este domingo 4 de octubre frente al Hamburgo, en un partido amistoso que marcará su regreso a la competencia después de una larga recuperación.

Para el jugador de 23 años, el encuentro representa mucho más que un partido de preparación. Será su primera aparición desde el 1 de octubre de 2025, cuando sufrió una lesión durante el duelo de Champions League contra el Qarabağ.

🇩🇰🗣️ Rodrigo Huescas tilbage mod HSV: Nu skal jeg endelig spille igen



Efter et år på sidelinjen skal Rodrigo Huescas i kamp igen på søndag mod HSV for F.C. København. Læs mere lige her⤵️https://t.co/s5pxEkBqgz#fcklive — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2026

Desde aquella noche, Huescas tuvo que cambiar los viajes europeos, los entrenamientos y los partidos por un proceso de rehabilitación que se extendió durante prácticamente toda la temporada.

El último partido de Rodrigo Huescas antes de la lesión

La última vez que Huescas apareció en una cancha fue precisamente en la Champions League. El mexicano comenzó su etapa con el Copenhague con la posibilidad de disputar uno de los escenarios más importantes del futbol europeo, pero aquella lesión ante Qarabağ interrumpió su progresión.

El lateral había llegado al futbol danés procedente de Cruz Azul con la intención de establecerse en Europa. Su adaptación quedó pausada justo cuando comenzaba a competir en el máximo nivel continental.

Casi un año después, el Copenhague ya confirmó que volverá a contar con él.

“He jugado al futbol toda mi vida, y la temporada pasada me perdí muchos partidos importantes y no pude ayudar al equipo en los momentos difíciles. Pero ahora por fin estoy de vuelta, y solo queda mirar hacia adelante”, expresó Huescas en declaraciones difundidas por el club.

El mexicano también destacó el respaldo que recibió durante los meses en los que estuvo fuera de actividad.

“Tengo muchas ganas porque mis compañeros me han apoyado mucho durante este periodo difícil. Me han ayudado muchísimo, incluso después de volver a entrenar, y estoy deseando volver a ayudarles”, señaló.

Su regreso tendrá un componente adicional. Copenhague y Hamburgo mantienen una relación especial entre sus aficionados desde hace más de dos décadas, después de que sus seguidores estrecharan vínculos durante una competición europea.

El amistoso del domingo será una especie de reencuentro entre dos clubes tradicionales del norte de Europa, pero para Huescas tendrá un significado mucho más personal.

