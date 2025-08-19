¡No lo vas a creer! El jugador más caro entre Inter Miami y Tigres

El miércoles 20 de agosto del 2025, se enfrentaran Inter Miami y Tigres en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025. Dos equipos con grandes planteles y que cuentan con jugadores que tuvieron un paso destacado en Europa.

Es por eso que, al ser dos clubes con grandes jugadores, nos dimos a la tarea de poder investigar que jugador es el más caro en el mercado entre los dos equipos.

El jugador más caro entre Inter Miami y Tigres

Con la llegada de Ángel Correa, Tigres tiene en sus filas un campeón del mundo que se ha ido convirtiendo en un jugador clave en los últimos juegos, pero el argentino no es el más caro entre los dos futbolistas.

Por otra parte, a pesar de que el Inter tiene en sus filas a Lionel Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba, ninguno de los ex jugadores del Barcelona es el más caro entre los dos equipos.

See you all this Wednesday. 🎟️Secure your spot now: https://t.co/rRViIIxiUa https://t.co/Io5YidiSV9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 18, 2025

El puesto del jugador más caro lo ocupa el recién llegado Rodrigo de Paul. El mediocampista, a sus 31 años, tiene un valor de 25 millones de euros según transfermarkt.

Rodrigo llegó procedente del Atlético de Madrid, mantiene un nivel destacado y ahora es pieza fundamental para el Inter Miami.

Los 5 jugadores más caros entre Inter Miami y Tigres

Los cinco jugador más caros entre ambos equipos, se reparten casi de forma equitativa. En lo más alto destacan Rodrigo de Paul y Lionel Messi.

