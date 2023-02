Rogelio Funes Mori quiere ir al Mundial 2026 con Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori cumplió su sueño de ir al mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. Una participación agridulce, porque si bien el mellizo fue parte de los 26 futbolistas que entraron en la lista definitiva, el delantero de Monterrey no completó ni 15 minutos en la cancha.

La participación de Funes Mori en el la Copa del Mundo se limitó sólo al último compromiso de la Selección Mexicana ante el equipo de Arabia Saudita. Donde el combinado azteca se quedó a un gol de meterse a los Octavos de Final, por lo que el jugador de Monterrey se quedó ‘picado’ y seña con su segunda justa mundialista.

Mercedes anuncia su monoplaza para la temporada 2023

Te puede interesar: Está muy cerca de llegar a Cruz Azul y le habría ganado la carrera a Hugo Sánchez

Las palabras de Rogelio Funes Mori sobre la Selección Mexicana

Tal parece que Rogelio Funes Mori no quedó conforme con su participación en Qatar 2022 y el delantero de Monterrey sueña con llegar a 2026 con la Selección Mexicana para lograr una mejor participación.





“Me encantaría estar en un segundo Mundial, obviamente voy a estar en una edad donde ya voy a ser más grande de edad, pero bueno estoy tranquilo. Estoy contento y siempre estaré a disposición de la selección”, señaló Funes Mori.

Rogelio Funes Morí es consciente de su calidad como jugador y asegura que el llamado a la Selección Mexicana está justificado por el nivel que mostró desde su llegada al equipo de Monterrey.

“La oportunidad de ir a la selección me la he ganado yo desde mi llegada a Monterrey. Obviamente si me va bien en el club, puede ser elegible para estar en la selección mexicana, todo va a depender de lo que yo haga en mi club y nada más”, destacó.

Mexsport Rogelio Funes Mori

Te puede interesar: Tigres enciende las alarmas con André Pierre Gignac

El delantero de Monterrey habló sobre el nuevo nombramiento de Diego Cocca como director técnico de la Selección Mexicana “A Cocca no lo conozco personalmente, sé quién es porque fue jugador, ha sido técnico en Argentina y en México, entonces creo que le ha ido muy bien en todos los clubes que ha estado”, Rogelio Funes Mori también destacó el conocimiento del nuevo estratega del equipo nacional “Es un técnico capacitado para estar en la selección y esperemos que le pueda ir bien”, dijo el mellizo.