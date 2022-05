Roger Martínez, con ‘rabia’ para ganar en Pachuca

Para acceder a la final de la Liga BBVA MX, el América necesita ganar en el Estadio Hidalgo y, antes de emprender el viaje a la Bella Airosa, el atacante colombiano, Roger Martínez, explicó a qué sentimientos apelan los azulcrema para salir airosos.

“El Club América es el más grande de México y debe estar en estas instancias sí o sí. Yo estoy con ganas, con rabia, porque quiero ganar sí o sí. Iremos a Pachuca a ganar el partido y es lo que necesitamos”, declaró.

La misión emplumada luce complicada debido a la estadística: el Pachuca tiene una racha de 15 partidos consecutivos sin perder en su estadio. Al futbolista cafetero, sin embargo, este dato no le aporta.

“No me importa lo que hizo Pachuca en este transcurso. Ellos son un equipo y nosotros, otro. Tenemos jugadores importantes y ganaremos como sea. No sé cómo le haremos, pero tengo confianza en mis compañeros y cuerpo técnico y vamos a ir a ganar”, aseveró.

Roger Martínez reconoce la falta de contundencia del América

Cuestionado sobre el mayor argumento futbolístico de la escuadra dirigida por Fernando Ortiz, el dorsal ‘9' de las águilas se rehusó a entrar en detalles e hizo énfasis en la falta de contundencia, misma que —en el duelo de ida— privó al América de un triunfo en el Estadio Azteca.

“Las ocasiones de gol las tenemos. No hemos tenido esa suerte. Los goles llegan trabajando, creando oportunidades y con fe y confianza para que, el domingo, las que tengamos las metamos”, puntualizó.

Durante la presente liguilla, los de Coapa se han visto inmersos en polémica arbitral —tanto favorable como adversa—, pero Martínez no pretende involucrarse en tópicos ligados a los silbantes.

“Sinceramente, en esas cosas ya no me meto. No soy el indicado para hablar de eso y los que están en el club y se dedican a eso lo harán. Nosotros debemos jugar y después se verá cómo actuarán los árbitros” finalizó.