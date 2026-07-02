Este jugador del Mundial 2026 tiene un mejor promedio de gol que Cristiano Ronaldo y Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son considerados los mejores jugadores de la historia del futbol, al menos, del último tiempo. Si bien han conseguido la gloria a nivel clubes, ambos han hecho historia con sus respectivas selecciones. Ambos se mantienen como los máximos goleadores de Portugal y Argentina respectivamente, pero un futbolista de Bélgica los supera en promedio de gol con su selección.

Messi cuenta con un promedio de gol de 0.61, producto de 123 anotaciones en 202 partidos jugados con la ‘Albiceleste’. Por su parte, Cristiano acumula 145 goles en 232 juegos con la Selección de Portugal, generando un promedio goleador de 0.63. Sin embargo, Romelu Lukaku, futbolista del combinado de Bélgica, supera a ambas estrellas a pesar de no ser tan reconocido mundialmente.

Cuál es el promedio de gol de Lukaku con Bélgica

A pesar de no ser titular en el cuadro europeo, Lukaku suma dos goles en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero viene de anotar ante Senegal para ayudar a su equipo a clasificar a los Octavos de Final del torneo, alcanzando su gol número 92 con Bélgica. Fue en su partido 130 con su seleccionado nacional, por lo que acumula un promedio goleador de 0.71 tantos por encuentro.

Romelu Lukaku, jugador de Bélgica|Crédito: @BelRedDevils / X

Esta estadística tomó por sorpresa a varios aficionados, ya que Lukaku no es un jugador muy reconocido a nivel mundial, sobre todo tras haber dejado la Premier League donde consiguió jugar para equipos como Manchester United y Chelsea. No obstante, aún con 33 años de edad, el delantero del Napoli sigue dando de qué hablar en el plano internacional y se mantiene como uno de los jugadores más letales en ataque en todo el mundo.

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Para dimensionar estos números, solo basta con analizar a estrellas del momento. Kylian Mbappé, máximo goleador de Francia, apenas suma un promedio de gol de 0.59. Robert Lewandowski, máximo anotador en la historia de Polonia, suma un promedio de 0.53 goles por partido. Solo Erling Haaland supera a Lukaku, quien registra un promedio bestial de 1.13 goles por cada 90 minutos disputados con Noruega.

Romelu Lukaku, jugador de Bélgica|Crédito: @BelRedDevils / X

Bélgica se prepara para su duelo de Octavos de Final

Bélgica llega a los Octavos de Final después de superar una prueba exigente ante Senegal. El equipo europeo ganó 3-2 en una dramática definición en el tiempo suplementario y confirmó su lugar en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde ahora deberá enfrentar a Estados Unidos.

El conjunto belga volvió a apoyarse en la jerarquía de sus figuras y en el peso ofensivo de Lukaku, quien marcó ante Senegal y volvió a ser determinante en un partido de eliminación directa. Bélgica, sin embargo, también dejó dudas en defensa, ya que recibió dos goles y sufrió más de lo esperado para cerrar la clasificación.

Su próximo partido será ante Estados Unidos, una selección que viene de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina. El duelo está programado para el 6 de julio y definirá a uno de los clasificados a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para Bélgica, será una nueva oportunidad de sostener su candidatura en una llave donde cada error puede costar la eliminación.