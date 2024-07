Romo no dejó huella en Rayados, pero sí bastante dinero

El mediocampista mexicano, Luis Romo, fue presentado este miércoles como refuerzo del Cruz Azul tras salir del Monterrey luego de dos años y medio en el que estuvo en la institución, con un paso sin pena ni gloria.

Así mismo lo reconoció el propio jugador, quien llegó a la ‘Sultana del Norte’ para el Clausura 2022 procedente de la Máquina con la intención de convertirse en un referente del equipo y ayudarlos a conseguir el ansiado objetivo del título de la LIGA BBVA MX .

“Al final no dejé huella. Yo soy muy exigente conmigo mismo y no gané nada. Rayados es un club muy grande, que hacía buena inversión y no lo conseguí, entonces a eso me refería con lo de salir de otra manera. Al final yo creo que en la historia soy un jugador que simplemente pasó”, admitió.

Los números que dejó Romo en Rayados

En total, el futbolista sinaloense disputó 105 partidos con el Monterrey con un balance de seis goles y 12 asistencias en los 7 mil 946 minutos que estuvo en cancha con el conjunto regiomontano, pero sin lograr ningún campeonato.

En lo que sí ganó el conjunto regiomontano con la contratación de Luis Romo fue en lo económico, ya que cabe recordar que su llegada se dio en un intercambio con Cruz Azul por Carlos Rodríguez.

La directiva cementera además de ceder al volante mexicano que venía de ser campeón con ellos en el 2021, también tuvo que desembolsar una cantidad superior a los 2 millones de dólares para hacerse de los servicios de ‘Charly’.

Mal fichaje, buen negocio

Mientras que en este mercado de traspasos, la Máquina pagó alrededor de 7 millones de dólares para volver a tener a Romo en sus filas y que la directiva regiomontana se decidiera a desprenderse de su jugador.

En total serían más de 9 millones de dólares lo que representó como beneficio las transacciones con el mediocampista mexicano de 29 años de edad, aunque en lo deportivo no se consiguió lo esperado para la ‘Pandilla’.

