Ronald Koeman destapa los problemas con Joan Laporta

El exentrenador del Barcelona, Ronald Koeman reveló que no tuvo “el apoyo máximo de un presidente” cuando estuvo en el banquillo del club culé, haciendo referencia a Joan Laporta, quién decidió separar del cargo al ahora entreandor anucniado de Paises Bajos, pues regresará al banquillo luego del mundial de Qatar 2022.

“No tuve el apoyo máximo de un presidente. Pido que le den apoyo a Xavi (Hernández). El entrenador no es el único culpable. Espero que hayan aprendido (de lo que pasó con él) y apoyen a Xavi”, comentó en rueda de prensa de presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo de golf solidario que se celebra en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires.

Capítulo 5: ¿Maradona ganó solo el mundial del 86?

Ronald Koeman criticó a Joan Laporta

Por si fuera poco, Koeman mostró su molestía, luego de algunas informaciones que Laporta hizo publicas a los periodistas mientras él fue entrenador del cuadro catalán. “En lo personal, no me gusta que el presidente diga en los ‘off the record’ que el entrenador no sigue”.

El técnico neerlandés defendió a capa y espada su trabajo con el Barcelona , aunque la mayoría de la afición y sector de la prensa en España califican su gestión como un fracaso: “Cuando yo me fui el Real Madrid estaba a ocho puntos y ahora está al doble. Cambiar a un entrenador no siempre es algo que mejore la situación”.

Te puede interesar: VIDEO: Jugador del Barcelona anota y festeja a lo Cristiano Ronaldo

Frenkie de Jong podría salir del Barcelona

Sobre su paisano, Frenkie de Jong, quien versiones apuntan podría ser traspasado este verano, Koeman comentó que no ve posible que el Barça deseé vender a Frenkie (de Jong).

“Creo que Xavi ha dicho que es futuro. Frenkie es un gran jugador. Pasa por unos partidos en los que no ha estado a su nivel, pero no hay que dudar de Frenkie”, finalizó.

Te puede interesar: Laporta aclara si Barcelona fichará a Haaland o no