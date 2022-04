Tigres hará rotaciones de cara a la Liguilla del torneo

Los Tigres de Nuevo León marchan líderes del torneo con 32 unidades, con una diferencia de 10 puntos con Atlas que es el quinto lugar a falta de tres jornadas, por lo que cuentan con su lugar asegurado entre los primeros cuatro de cara a la Liguilla de la Liga BBVA MX .

Excelente torneo para Tigres

Los Universitarios cuentan con un récord de 10 partidos ganados, dos empates y únicamente dos derrotas a lo largo del Clausura 2022, con tres fechas por aún disputar lo de San Nicolás de los Garza pretenden hacer rotaciones en su once titular para administrar a sus jugadores y que puedan llegar en plenitud física a la Liguilla.

Comienza la rotación

“Si vamos a rotar, porque la verdad tenemos que ir rotando los muchachos, después de un partido exigido como el del sábado, donde el calor fue muy intenso, seguramente tendremos que hacer algunas modificaciones, es el partido nos da mucho menos descanso, entonces sí haremos algunas modificaciones en base al cuadro que inicia”, mencionó Miguel Herrera en referencia a las modificaciones en contra de Necaxa.

Bajas en el plantel universitario

Los Felinos no pudieron contar el sábado con sus dos refuerzos estelares para el Clausura 2022 Jesús Angulo e Igor Lichnovsky por lesión, quienes han sido pieza fundamental a la defensa en el esquema táctico de Miguel Herrera, el ex rojinegro podrá tener minutos en contra de los Rayos pero el chileno continúa descartado sin fecha de regreso.

Adrian Macias/Adrian Macias Jesus Angulo of Atlas during the game Atlas vs Leon, corresponding to the great final second leg match of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on December 12, 2021.



“Angulo tiene una molestia en la rodilla, un golpe fuerte entonces gran parte de la gente de rotación es porque no quiero agraviarlo, está jugando perfecto Angulo, está haciendo una temporada extraordinaria entonces no queremos que por un partido vaya ser que tengamos que pararlo más tiempo, no iniciará pero está listo para usarlo, queremos darle ese descanso de rodilla, ahí lo tenemos en la banca, e Igor sigue descartado todavía no me lo han entregado en la parte médica, vemos que esta semana puede ser una semana importante para él para ya poder integrarse al grupo pero esperaremos hasta que nos den la orden los doctores y los preparadores físicos”, informó Herrera respecto al avance médico de sus jugadores.

Próximos encuentros de Tigres

Tigres además de su visita a Aguascalientes para medirse al Necaxa, le resta recibir al América en el volcán y cerrar el torneo en la casa del campeón del futbol mexicano al enfrentarse al Atlas, en espera de conocer quién será su rival en cuartos de final.