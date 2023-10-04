El jugador con el que Cruz Azul no podrá contar por indisciplina

El Cruz Azul luego de haber conseguido un valioso y sorprendente triunfo ante el Atlético San Luis, visitará al Necaxa este miércoles 4 de octubre, en punto de las 19:00 horas, tiempo de la Cuidad de México.

El encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023, será fundamental para ambas escuadras, que se encuentran en lo más bajo de la clasificación.

¡Regresa Ritual El Resumen!: Todos lunes por Azteca Deportes

Tal vez te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Comisión Disciplinaria castiga al ‘Turco’ Mohamed y América tras Clásico Capitalino

Dicho compromiso entre el antepenúltimo y penúltimo lugar de la tabla, determinará que escuadra se podría convertir, en el nuevo colero de la tabla general del futbol mexicano.

La plantilla dirigida por Joaquín Moreno afortunadamente para su causa, no contará con lesionados para afrontar el cotejo en la cancha del Estadio Victoria, pero si tendrá una ausencia por otros motivos.

El carrilero Rodolfo Rotondi, no estará disponible para tener actividad frente al cuadro de los Rayos, al acreditar una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria, por acumular cinco tarjetas amarillas.

El jugador argentino se ha convertido en una pieza inamovible en el esquema cementero, arrancando en el XI inicial en las 10 fechas que se han disputado, participando en prácticamente todos los minutos posibles.

El extremo celeste vive un gran presente en el actual campeonato, con tres goles, es el segundo máximo anotador de La Máquina, empatado con Uriel Antuna, ambos solo por detrás del delantero Diber Cambindo, con 4 tantos.

Último entrenamiento antes de viajar a Aguascalientes. 🚂 pic.twitter.com/heyMN35eY5 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 3, 2023

Juan Escobar podría no arrancar el partido

Otro elemento que su presencia podría estar en duda para este duelo, es la del defensor Juan Escobar, el central paraguayo probablemente salga a la banca para prevenir un posible cartón amarillo y sufrir el mismo castigo que Rotondi.

En caso de iniciar el partido, el zaguero sudamericano tendrá que tener cuidado para no perderse el siguiente enfrentamiento de fin de semana, contra los Pumas.

Tal vez te puede interesar: Acusan a jugador de Cruz Azul de haber llegado CRUDO al entrenamiento