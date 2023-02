Amargo debut de Rubén Omar Romano con el equipo cañonero

Puebla recibía al equipo cañonero que se encontraba último en la clasificación de la Liga BBVA MX; Rubén Omar Romano llegó al equipo de Mazatlán para levantar el barco del equipo y meterlos a la pelea en el Clausura 2023, pues el club no ha sumado un sólo punto en la presente campaña. Y se mantiene como el peor equipo del campeonato ubicado en el fondo.

Con todo y que el equipo que estrena director técnico gana, el equipo de la Franja quería escribir otro tipo de guión en su cancha y al minuto 10 de la primer mitad el equipo dirigido por Rubén Omar Romano ya estaba abajo en el marcador 1-0; Pablo Parra definió con parte interna dentro del área para darle la ventaja al Puebla en el inicio del partido.

¿Quién salva el barco del Mazatlán?

Tras el primer gol conseguido por el equipo local, Mazatlán no mostró garra y poco más de 10 minutos después, sobre el 28' de la primera parte Memo Martínez remató un balón que quedó libre de frente al marco y la Franja hundía sin piedad el barco de Rumén Omar Romano.

Para el minuto 38' Emanuel Gularte no perdonó y acabó por concretar la goleada del Puebla sobre el equipo cañonero que simplemente no aparecía en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El rostro desencajado de Rubén Omar Romano no daba crédito de la descomposición táctica del equipo que no tenía reacción.

Ajustó Mazatlán

Para la parte complementaria Mazatlán no logró cambiar la inercia del encuentro pero al menos logró mantener su portería en cero, el equipo dirigido por Rubén Omar Romano tuvo algunas opciones en el área rival pero le faltó la profundidad para definir. Fue hasta el minuto 85 de la segunda mitad que Ake Loba descontó para los visitantes luego de encontrarse un balón en el área que el delantero aprovechó de buena manera para descontar el único gol de su club.

El siguiente compromiso para los cañoneros será ante el actual campeón de la competencia, cuando Pachucha visite el Kraken por la fecha 7, otro panorama complicado para Rubén Omar Romano y su equipo que continúa en el sótano sin unidades.