Rubén Omar Romano quiere su revancha en Cruz Azul como DT

Rubén Omar Romano no quiere dejar inconclusa su historia con Cruz Azul. El extécnico de la Máquina habló en exclusiva para Azteca Deportes, charla en la que confesó que tiene la espina clavada de volver al club y entregarle el título que considera estaba encaminado a levantar durante su etapa en el club 2005, antes de sufrir un secuestro.

“A esa afición le tengo un cariño especial, ese equipo jugaba muy bien al futbol, la gente estaba conectada. Lamentablemente sucedió lo de mi secuestro y no llegamos tan fuertes a la liguilla, más allá de que llegamos a semifinales y se quedó inconcluso. La realidad es que me gustaría volver y poder darle a Cruz Azul lo que dejé inconcluso por algo personal que me pasó en mi vida. Creo que ese equipo que dirigí estaba para ser campeón”, expresó Romano.

Te puede interesar: ¿Mbappé le va a Cruz Azul? La historia del TikTok que ‘lo confirma’

Depende de él ir al Mundial: Chaco ve a Santi Giménez en Qatar 2022

Cruz Azul alcanzó las semifinales en el Clausura 2005 bajo el mando de Romano, con una fase regular de 31 puntos para finalizar en la segunda posición de la tabla general. En dicho torneo, el técnico con 20 años de experiencia en la Liga BBVA MX, contaba en su alineación titular con nombres como: Óscar “Conejo” Pérez, Ricardo Osorio, Joel Huiqui, Aarón Galindo, Salvador Carmona, Javier Restrepo, Tomás Campos, César “Chelito” Delgado y Francisco “Kikín” Fonseca.

El entrenador argentino volvió en la jornada 10 del Apertura 2005, pero quedó eliminado en cuartos de final a pesar de terminar en el cuarto puesto de la competencia con 30 unidades. Romano aseguró que se está preparando para la llegada de algún proyecto que pueda darle una nueva oportunidad de luchar por el título.

“Estoy preparándome para trabajar, esperando esa oportunidad que todo equipo quiere, un equipo que tenga todas las herramientas para ir por el título, que es lo que me falta. La comunión con directiva y director deportivo en cuanto a la idea y lo más importante son los jugadores, creo que el técnico es un 25-30 por ciento en cuanto a la idea, la forma, convencer al jugador”, comentó sobre sus ambiciones.

Asimismo, comentó sobre lo que pudo pasar con Juan Reynoso y otros técnicos que perdieron su trabajo durante el Clausura 2022, con algunos casos en lo que incluso se habló de tenderle la cama a dichos entrenadores.

“Se rompen relaciones, se desgastan. Cuando se desgasta una relación, olvídalo, no es que le tiendan la cama, no es lo mismo. Llega alguien que puede entender lo que necesita el jugador, se dan los resultados y el equipo explota cómo explotó el América. No creo que haya jugadores que tiendan la cama, solo hay jugadores a disgusto por un mal manejo”, dijo Romano

Te puede interesar: Cruz Azul sumaría otra baja importante para el Apertura 2022

Yo conozco bien a Jaime Ordiales. Sé la clase de persona que es. El que no quiera agarrar Cruz Azul…tiene el plantel, después es cuestión de llegar a acuerdos, tener una muy buena comunicación. Yo creo que lo que faltó al final, por tantos cambios que hubo, fue esa comunicación con Juan y después se fue desgastando un poco el grupo”, explicó.

Finalmente, aceptó que Cruz Azul tiene todas las cualidades que él busca para regresar al banquillo y confía en volver a tener una nueva oportunidad en el futuro con la Máquina.

“Deben tener muchas barajas en ese puesto, pero ojalá se pueda dar en algún momento, yo sé que a Cruz Azul voy a dirigirlo nuevamente”, concluyó.