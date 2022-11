Rubius es baneado de Twicth por stremear Sonic Frontiers

Sonic Frontiers es la nueva entrega de Sega y ya ha comenzado a sacar códigos para que streamers y medios digitales para que puedan ir haciendo la reseña y probando el juego, Rubius fue uno de los afortunados en recibir uno de estos juegos digitales y decidió tremarlo el mismo día.

solo sonic podia acabar con mi carrera pic.twitter.com/f3z8CZVCaJ — elrubius (@Rubiu5) November 7, 2022

Durante su transmisión la cuenta de Rubius fue baneada por lo siguiente:

“Otras copias eliminadas del contenido presuntamente infractor:

Material con derechos de autor: El trabajo protegido por derechos de autor de Sonic Frontiers está bajo licencia de distribución por parte de Sega of America Inc. Cualquier distribución no autorizada está estrictamente prohibida.”

Rubius a través de su cuenta oficial de Twitter iba informado todo lo que iba pasando, asegura que en el correo que le enviaron el título se mencionaba que no tenía embargo y podía trasmitirlo ese mismo día.

Tras meter una apelación la cuenta pudo ser desbloqueada después de una hora, pero decidió no levantar otra vez trasmisión y mandando un mensaje a sus fanáticos de que seguiría hasta el día siguiente.

Sonic Frontiers

El videojuego de Sonic Frontiers es una gran promesa de la saga del erizo azul, un mundo abierto unca antes visto, dará su debut el 28 de noviembre del 2022.

Se prometen entre 20 y 30 de horas de juego para un gamer promedio por lo que, si te gusta explorar hasta el más mínimo detalle y encontrar todos los trofeos, podría llevarte más de 30 horas pasar el juego a 100%.

Sonic Prime

Sonic Prime llega a Netflix como una serie animada que se estrenará en el invierno del 2022, sin fecha exacta de lanzamiento comenzó a atraer la mirada de los fanáticos, después de un gran regreso con las películas y el esperado videojuego llega la serie producida por Sega, Netflix Animation, WildBrain y Man of Action Entertainment.