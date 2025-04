Runner’s Day reunió a expertos del wellness y a Kathrine Switzer, leyenda del running

Ciudad de México, 08 de abril de 2025. Microbiot Fit ® y Lesotris ® presentaron el Runner’s Day, una experiencia única para corredores de todos los niveles, enfocada en la salud, el rendimiento deportivo y el bienestar integral. Este evento no solo brindó herramientas clave para mejorar la preparación física y mental de los asistentes –incluyendo, maratonistas, triatletas y fanáticos del wellness–, sino que también se convirtió en un espacio de inspiración y motivación para quienes ven el running como un estilo de vida.

Durante el evento de ambas marcas, los amantes del running disfrutaron de diversas actividades diseñadas para potenciar su desempeño y fortalecer su conexión con el deporte. El día comenzó con un Shake out Run para calentar motores, seguido por clases como Runner’s Technique and Basics con el coach Milo Flores, Recovery Stretch con Dani Cueva y Diego Barba, Yoga for Runner’s by Sesen con Ali Begun, y Endurance Performance por Apex Training Center. Además, se habilitó un Recovery Room con masajes e inmersiones en hielo para quienes participaron en las actividades.

Uno de los momentos más esperados del Runner’s Day fue la participación de Kathrine Switzer, leyenda del atletismo y pionera en la lucha por la igualdad de género en el deporte.

Como la primera mujer en completar oficialmente el Maratón de Boston en 1967, portando el dorsal 261, desafió las normas de su época y abrió camino para que miles de mujeres pudieran competir libremente en esta disciplina. Su presencia fue un homenaje a su trayectoria y al impacto que ha tenido en la comunidad deportiva a nivel mundial.

Escucharla fue profundamente inspirador para los asistentes, ya que compartió su misión de romper moldes y promover la igualdad desde el deporte.

Microbiot Fit® fortalece el sistema inmune, proporcionando la energía necesaria para completar cada kilómetro y entrenamiento.

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias favorecen una recuperación más rápida y ayudan a mantener el rendimiento óptimo. Además, es un producto libre de gluten, vegano y sin efectos secundarios, lo que permite su consumo con total confianza.

Lesotris®, por su parte, contribuye a mantener la flexibilidad articular. Estudios realizados en deportistas, reduce el dolor y la limitación funcional. Su fórmula contiene 42 mg de curcumina por cápsula de gelatina blanda. Gracias a su efecto antiinflamatorio y su capacidad para disminuir la degradación del cartílago, ha demostrado ser eficaz en la protección articular y en la reducción del dolor en la osteoartritis de rodilla.

El Runner’s Day no fue solo una celebración del running, sino también del poder transformador del deporte en la vida de las personas. A través de cada reto superado y cada historia de esfuerzo y dedicación, el evento buscó inspirar a más personas a descubrir su propia fuerza y alcanzar nuevas metas.

Acerca de Microbiot Fit®

Microbiot Fit es el único probiótico formulado con la cepa Bifidobacterium lactis BPL-1 enfocado en reducir la grasa visceral. Microbiot Fit funciona como un suplemento alimenticio que contiene una cepa de bacterias probióticas que ayudan a mantener un equilibrio adecuado de la microbiota intestinal, lo que contribuye a mejorar la salud digestiva, prevenir y tratar la diarrea, reducir la inflamación intestinal, mejorar la absorción de nutrientes y fortalecer el sistema inmunológico; además, ayuda a regular el hambre y el peso corporal a través de la inducción de saciedad y reducción del apetito.

Acerca de Lesotris®

Extracto seco de cúrcuma estandarizado 42 mg de curcumina / cápsulas Microemulsión líquida en el interior de las cápsulas blandas. Es una formulación exclusiva más soluble, lo que nos ayuda a absorber y utilizar una mayor proporción de la Curcumina.

