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Ryan García vs Conor Benn: Ver EN VIVO y GRATIS resultado transmisión pelea HOY sábado 12 de septiembre por el título welter del CMB; online y con horario en directo

Ryan García vuelve al cuadrilátero para enfrentarse a Connor Benn en Las Vegas por el campeonato mundial de peso wélter.

Ryan García se enfrenta a Connor Benn
Ryan García se enfrenta a Connor Benn

Escrito por: Francisco Fernández

Ryan García y el británico Connor Benn estelarizan este sábado 12 de septiembre la cartelera de boxeo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en donde se verán las caras por el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que actualmente está en manos del mexicoamericano.

Esta será la primera vez en la que el polémico King Ry ponga en juego su cinturón desde que lo ganó en febrero del 2026 tras derrotar por decisión unánime a Mario Barrios también en Las Vegas, y en la que además estará en juego una bolsa de 30 millones de dólares a repartirse entre ambos boxeadores.

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Horario de Ryan García vs Conor Benn

Las peleas preliminares comenzaron en punto de las 15:00 horas, posteriormente, la Cartelera Principal dio inicio a las 18:00 horas y se estima que la pelea estelar entre Ryan García y Conor Benn por el título wélter de CMB comience a las 21:00 horas.

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