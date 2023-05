Fecha y gameplay del título de Assassin’s Creed Mirage

Uno de los juegos más esperados del año por fin revela su primer gameplay, Assassin’s Creed Mirage después de su tráiler mostrado durante el Ubisoft Forward, no habíamos tenido más noticias más que puros rumores, mira el tráiler que te remontara hasta la primera entrega de esta saga, retoma lo mejor ya antes visto en otros títulos de la misma.

Assassin´s Creed Mirage fecha

Se ve alucinante el nuevo juego y emociona a todos los fanáticos porque regresaran a conceptos de títulos antiguos, el juego nos sitúa 20 años antes de Valhalla y tendremos como jugador principal a Basim, el videojuego ya lo puedes aparatar y debutara el 12 de octubre del 2023.

Te puede interesar: Todo lo que tienes que saber del nuevo Assassin´s Creed para celular

PlayStation Showcase 2023

El 24 de marzo fue prestando el PlayStation Showcase 2023 donde mostraron las entregas más esperadas con gameplays nunca antes vistos he historia nunca contadas, un día muy esperado para los fanáticos de la consola de Sony.

Cabe mencionar que en el Ubisoft Forward del 2022 mostraron 4 nuevos juegos de la saga y una serie así que tendremos bastante que disfrutar del credo del asesino, una cosa importante que se mencionó durante el vento fue que se está trabajando en un proyecto llamado Infinity donde se unen diferentes facciones y se habla de algún modo multijugador a futuro.

Te puede interesar: Los 10 mejores juegos hasta mayo del 2023 según Metacritic

Monta camellos y has parkour como en las primeras entregas de Assassins Creed, Mirage está por estrenarse si eres un fanático del credo no podrás perderte de jugar esta historia, el juego estará disponible para las plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.

Síguenos en todas nuestras cuentas oficiales de Azteca Esports para estar al día en el mundo gamer y disfrutar de más contenido original, además de ver los mejores enfrentamientos en los deportes electrónicos.