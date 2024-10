El árbitro que hizo que Cristiano le pidiera disculpas y Messi le firmara un autógrafo

El árbitro hondureño Said Martínez ha logrado lo que muy pocos pueden presumir: tener anécdotas memorables con dos de los más grandes futbolistas de la historia, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En una reciente entrevista, Martínez compartió sus vivencias con ambos jugadores, revelando momentos sorprendentes que van desde una disculpa inesperada de CR7 hasta un gesto invaluable del 10 argentino.

Said Martínez, reconocido por su trabajo en la Concacaf y con gafete FIFA, ha dirigido partidos internacionales en distintas partes del mundo, incluidos encuentros en la Saudi Pro League, donde Cristiano Ronaldo milita actualmente. Durante un partido del Al Nassr, Ronaldo, conocido por su fuerte temperamento y competitividad, se mostró frustrado tras la anulación de dos goles por parte del cuerpo arbitral. Desde la distancia, CR7 lanzó una crítica a Martínez, acusando al equipo de árbitros de querer ser “las estrellas” del partido.

Pero lo más inesperado ocurrió después. En el entretiempo, Martínez confrontó al astro portugués con respeto, señalándole que sus palabras no eran correctas. Para sorpresa del árbitro, Ronaldo no solo aceptó su error, sino que se disculpó: “Tenés razón, no fue la manera de expresarme, te pido una disculpa”, le dijo el delantero. Este gesto dejó una marca en Martínez, quien asegura que el portugués no le reclamó más durante el resto del encuentro.

Pero no todo fueron reclamos y disculpas. En otra ocasión, Martínez reveló que, tras un partido dirigido a Lionel Messi, decidió pedirle un autógrafo en una tarjeta amarilla que había usado en la final de la Copa Oro 2023. Este detalle no era para él, sino para su hija, quien recibirá la tarjeta firmada como un recuerdo especial cuando cumpla 15 años. “Para Siham Martínez, con cariño, Leo Messi”, escribió el argentino.

Así, Said Martínez guarda no solo anécdotas, sino también recuerdos que pocos árbitros en el mundo pueden contar.

