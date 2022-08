El dinero que América se ahorraría del salario de Ochoa si no renueva

Uno de los grandes porteros mexicanos y protagonistas de la Liga BBVA MX no tiene claro su futuro, y es que se rumora que Guillermo Ochoa podría no renovar con el América hecho que quizá perjudicaría al equipo deportivamente, pero lo ‘beneficiaría’ en el tema económico.

No es un secreto que Guillermo Ochoa no sólo es de los jugadores mejor pagados del América, sino que lo es de toda la Liga BBVA MX, por lo que si no lo renuevan, el club se ahorraría una cifra considerable que podrían usar para fichajes u otras cosas.

¿Cuánto dinero se ahorraría América si no renuevan a Ochoa?

Paco Memo regresó al América hace unos años, pues luego de su aventura europea y jugar en el Standard de Lieja, en la Liga de Bélgica, en 2019 se unió nuevamente a las Águilas, y ahora tras 3 años más con el club, podría no renovar.

El contrato de Guillermo Ochoa expira el próximo 31 de diciembre del presente año, por lo que el panorama es incierto para él, pues ganando 4.5 millones de dólares al año, que se traduce en casi 90 millones de pesos, América podría no renovarlo.

De acuerdo a distintos rumores, si Guillermo Ochoa no llega a renovar con el América, su próximo destino podría ser la MLS, ya que se espera que haya alguna decisión pronto, pero si no se consigue, terminando el Apertura 2022 se iría del club.

Carlos Acevedo, portero de Santos, suena como su reemplazo inmediato, hecho que no está confirmado y que también es un rumor, pero este es el panorama que se tiene entorno al América y al posible futuro de Guillermo Ochoa.

Para ver por qué sería ‘bueno’ que América se ahorre el salario de Ochoa para fichajes, por ejemplo, hay que recordar que habría pagado unos 3 MDD por Néstor Araujo o 3 MDD por Alejandro Zendejas.