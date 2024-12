André Jardine advierte que defenderá con 8 defensas

Finalizado el partido de ida de la semifinal entre el América y el Cruz Azul, y a pesar del 0-0 que imperó hasta el final, el director técnico de las águilas, André Jardine, admitió que no se fue del todo satisfecho con lo que vio de su equipo.

“Cien por ciento feliz no me voy, sobre todo por el prime tiempo, no hicimos el partido que imaginábamos… Cruz Azul tuvo oportunidades, nosotros no conseguimos un contragolpe, una jugada construida, solamente pelotas paradas y el segundo tiempo fue parejo, las mejores chances fueron nuestras, la más clara fue la de Brian, va a ser un duelo duro hasta el final, espero la definición en los últimos minutos del último partido”, dijo en conferencia.

Estas fueron las palabras de André Jardine

Al tiempo que expresó su inconformidad con ciertas decisiones arbitrales, el estrategia brasileño adelantó que podría verse una versión distinta de sus comandados para el juego de vuelta.

“Sí, vamos a valorar las opciones que tenemos, podemos cambiar la línea de cinco, tenemos la capacidad de cambiar, una forma u otra, veremos si hay algún otro tipo de planteamiento, no es imposible, pese al poco tiempo”, señaló.

El entrenador bicampeón del futbol mexicano profundizó en las expectativas y los posibles escenarios que augura para el segundo choque en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Para mí, (la eliminatoria) está abierta, los resultados iguales benefician a Cruz Azul, es parte del reglamento, trabajaron para esta ventaja. Va a haber momentos en el segundo partido donde habrá poco que perder, pero también en el que ambos deberán arriesgar. No sé, podemos ir al segundo tiempo a ganarlo. ¿Yo qué quiero? Que al final esperemos con ocho centrales, porque vamos a ir ganando, imaginando que si se llega al final, vamos a ver la versión más ofensiva que el América puede tener”, reflexionó.

Por último, Jardine dio a conocer el estado físico de quienes no tuvieron participación en el primer encuentro de la llave: “Sebas (Cáceres) era un riesgo, se sentía confortable para jugar, pero con su historia, nosotros queremos darle dos tres días más, me imagino que está para el domingo, Diego (Valdés) lo mismo, no termina de hacer un entrenamiento con el resto, mañana será clave para los dos, me tienen que dar las sensaciones para pensar en su presencia para el segundo partido”.

