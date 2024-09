La joya de Pumas que se ha convertido en un trotamundos

Una joya de Pumas se ha convertido en un verdadero trotamundos. Se trata de un mexicano que en la actualidad es pionero en algunas de las ligas más exóticas del mundo: Bosnia, Suiza y ahora en el Club Davao Aguilas FC de Filipinas.

“Es una liga que va creciendo porque apenas se formó hace unos 7 años, es una liga bastante nueva, todos los años ha ido mejorando, poco a poco y dentro de la cancha, los futbolistas filipinos son jugadores muy rápidos, son muy hábiles con el balón en general, no son jugadores tan grandes, no son muy altos, no son físicamente tan grandes”, dijo el futbolista mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

Una aventura por el viejo continente que Salvador Pliego comenzó en el Leganés de España, equipo que dirigió Javier Aguirre.

“Ir con la mente abierta, tratar de adaptarse lo más rápido que se pueda, tratar también de conectar con los compañeros que son de ahí, a ver si alguno puede echar la mano, para sentirte más cómodo y no lejos de casa, tratar de formar amistades. Hay muchas cosas que se pueden hacer para sentirse más adaptado”, dijo el jugador azteca acerca de las claves para mantenerse en el exterior.

De padre mexicano nacido en Morelos y de madre estadounidense. ‘Chava’ ha sido convocado a la selección nacional en tres ocasiones. Su meta es clara, abrir la brecha en un futbol enigmático.

“Es un país que tiene mucho que dar, es una buena plataforma para los jugadores, para que sean vistos por ligas de mayor nivel y poco a poco esta liga irá mejorando como una liga totalmente nueva y renovada. Es un futbol que te puede llevar a nuevos lugares y ser visto por grandes clubes en el futuro. Espero que este torneo pueda encajar bien y hacer cosas buenas más adelante”, sentenció el futbolista azteca.

