¡SE NEGÓ! Jugador de los 49ers no quiso entrar al campo durante la derrota del jueves

Los San Francisco 49ers cayeron este jueves en casa durante la Semana 15 de la NFL ante Los Angeles Rams, un partido en el que no hubo touchdowns y donde los pateadores fueron los protagonistas. El triunfo de 12-6 de visita, le da la oportunidad a los de Sean McVay de llevarse la división Oeste de la Conferencia Nacional. Sin embargo, la nota la dio De’Vondre Campbell, veterano linebacker de los locales que se negó a jugar en el tercer episodio.

El veterano jugador llegó a los 49ers como agente libre a mediados de marzo de 2024 para aportar con su juego y liderazgo. Lamentablemente, la noche del jueves no terminó de la mejor manera. Ante las lesiones a Dre Greenlaw y Dee Winters, Campbell se negó a ingresar y en lugar de ello abandonó el emparrillado rumbo a los vestidores, causando la furia del entrenador Kyle Shanahan y de muchos de sus compañeros.

“No he perdido a nadie”, dijo el hombre al frente de San Francisco sobre la situación al interior del vestidor. “Es alguien que no quiere jugar. Eso es muy sencillo. Creo que nuestro equipo y yo mismo, sabemos lo que sentimos al respecto. Así que no creo que tengamos que hablar más de él”.

Entre los jugadores que se pronunciaron al respecto se encuentra el ala cerrada George Kittle, uno de los máximos representantes de la institución en la última década.

“Creo que cualquiera en este edificio al que le pidieran entrar, diría que el 100 por ciento de todos moriría por entrar al campo. La gente pasa, está pasando por cosas al azar fuera del campo, no puedo hablar de eso. Cualquiera que haya sido su decisión, no fue para esta organización, no fue para este equipo y eso queda en él”, dijo el carismático ala cerrada.

Campbell no estuvo en el campo para ninguna jugada en la derrota del jueves, había participado en 13 partidos esta temporada, iniciando 12. Antes de su llegada a San Francisco, jugó con los Falcons, Cardinals y Packers.

Partidos restantes de los San Francisco 49ers en 2024

- Semana 16: en Miami Dolphins, domingo 22 de diciembre

- Semana 17: vs Detroit Lions, lunes 30 de dieciembre

- Semana 18: en Arizona Cardinasl, fecha a definir

