HORA EXACTA para ver San Luis vs Querétaro por la Jornada 13 del Apertura 2026; clima y cómo llegar al Estadio Libertad Financiera en transporte público

San Luis recibe a Querétaro este martes 20 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera. El encuentro corresponde a la Jornada 13 del Apertura 2026.

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Para los aficionados que asistirán al estadio, el pronóstico anticipa una tarde agradable pero mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los 23 grados al inicio del encuentro y pocas posibilidades de lluvia.

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¿Cómo estará el clima durante Atlético de San Luis vs Querétaro?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para San Luis Potosí, este martes se esperan temperaturas máximas cercanas a los 22 grados, aunque el ambiente será más fresco conforme avance la tarde.

Alrededor de las 18:00 horas se pronostican aproximadamente 17 grados, mientras que hacia las 20:00 horas la temperatura podría descender hasta los 15 grados.

La probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se anticipan precipitaciones importantes durante el partido.

Sin embargo, conviene llevar una chamarra ligera para el regreso a casa.

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¿Cómo llegar al Estadio Libertad Financiera en transporte público?

El Estadio Libertad Financiera se encuentra ubicado en Malaquita 1030, Valle Dorado, 78399 San Luis Potosí, S.L.P., México, por lo que puedes usar las siguientes rutas de transporte:

Ruta 17 (Circuito Interior)

Ruta 19 (Arbolitos - Valle Dorado - Alameda)

Ruta 27 (Villas del Sol - Cactus - Himno Nacional - Hospital Central)

Ruta 30 (Villas del Sol - Ricardo B. Anaya - Plaza San Luis - Av. Chapultepec)

Por otra parte, se recomienda salir con anticipación, verificar los horarios de regreso y considerar tiempo adicional para caminar desde las paradas hasta los accesos del inmueble, especialmente por tratarse de un partido entre semana.