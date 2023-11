Habría sangre nueva en la Selección Mexicana del ‘Jimmy’

La Selección Mexicana de Jaime ‘Jimmy’ Lozano acaba de clasificarse a la Copa América 2024 luego de vencer a su similar de Honduras en un intenso encuentro disputado sobre la cancha del Estadio Azteca. Los cuartos de final de la CONCACAF Nations League se salpicaron de cierta polémica por los penales repetidos y la cantidad de tiempo agregado, no obstante, se cumplió la principal reto del estratega nacional. Lo único que resta para el representativo mexicano es un viaje a Los Ángeles, lugar donde enfrentará a Colombia en un amistoso.

El partido se llevará a cabo en un Coliseo de Los Ángeles que está de fiesta por sus 100 años, además, es la oportunidad para que el equipo se despida de la afición de cara a 2024. Lamentablemente, los favoritos del público no podrán formar parte de la celebración, ya que no es Fecha FIFA y aquellos que militan en clubes europeos no podrán hacer el viaje. Además, tampoco estarán aquellos elementos que lleguen a la final de la Liga BBVA MX.

Gol de Sami Al-Najei: Al-Nassr 1-0 Al-Akhdoud| Jornada 14 Liga Suadí

Te puede interesar: ¡OFICIAL!: Atlas anuncia a su nuevo DT para el Clausura 2024

De acuerdo a información de David Medrano, la escuadra verde jugaría sin Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Jorge Sánchez y Julián Araujo. En lugar de ellos se estaría considerando a hombres que militen en el balompié local, tales como Alan Mozo de Chivas y Guillermo Martínez del Puebla. Cabe mencionar que dicho futbolistas continúan con vida en el Apertura 2023 y podrían llegar al cotejo por el título. El delantero de La Franja terminó la fase regular como el segundo mejor goleador de la misma, convirtiendo en 10 ocasiones.

Los mexicanos lideran el histórico contra Colombia. Se han visto las caras 30 veces y los aztecas han salido por la puerta grande en 12 de ellas, mientras los cafetaleros ganaron ocho, el resto han sido empates. Los sudamericanos se llevaron cinco de los más recientes ocho y México solo pudo con ellos en una ocasión.

La Selección Mexicana será cabeza de serie en la Copa América 2024

Luego de meterse a la Copa América 2024, la Selección Mexicana será cabeza de serie en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. México comparte el Bombo 1 con Argentina, Brasil y Estados Unidos, ello debido a que es el cuarto mejor equipo del certamen, de acuerdo al Ranking FIFA.

Te puede interesar: La convocatoria de México Femenil para los clasificatorios de Copa Oro