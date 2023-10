Santiago Giménez aconseja a los futbolistas de Cruz Azul tras la crisis en AP2023

La Máquina de Cruz Azul sigue sin salir de la mala racha en el Apertura 2023, con tan sólo 11 unidades en lo que va del torneo, los celestes tienen una tarea muy complicada para tratar de meterse a la ronda final en el cierre del certamen.

Dentro del grupo, la unidad y el trabajo es lo que trata de sacar a flote al conjunto cementero, pero de fuera también hay apoyo y consejos de jugadores que pasaron una situación similar, tal es el caso del delantero y seleccionado mexicano, Santiago Giménez, quien se mantiene en comunicación con sus compañeros e incluso los aconseja para salir del bache.

Te puede interesar: Fallece Sir Bobby Charlton, leyenda del futbol inglés

“He hablado con él, él sabe que está jodida la situación pero nos dice que tengamos paciencia, que él que está en Europa tiene más claro el fútbol, más que nosotros, no digo que es un alienígena, pero es un ser que puede entender el fútbol muy bien y él también estuvo en los tiempos jodidos acá, recuerdas a Cruz Azul antes del Campeonato y no salían las cosas por más que se ganaban, por más que no sé lograba concretar ese campeonato. Ya después le tocó su tiempo de gloria, él fue campeón y eso está muy padre, yo también quiero eso, salir de este bache y no solo decir ah yo sólo estuve cuando fuimos campeones, quiero también decir salí de ese bache, salí de ese momento jodido y fuimos campeones”, mencionó Rodrigo Huescas en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

¡Gol de Ronaldo Cisneros! | Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 del Apertura 2023



Por otro lado, Rodrigo Huescas ha tenido algunos contactos para emigrar al futbol europeo pero nada concreto, algo que no lo desespera y el mismo Santiago Giménez lo ha aconsejado de esperar el momento oportuno para dar el salto al “Viejo Continente”.

“Santi es un excelente jugador y persona, él tuvo paciencia para irse, antes cuando tuve la oportunidad de irme hablé con él y me dijo que también tuvo sus acercamientos, pero tuvo paciencia, sabía que tenía que madurar acá y el caso de Santiago y el de Edson (Álvarez) son los casos más ejemplares, hoy son jugadores que la rompieron en México, se fueron bien maduros, bien jugados y yo lo que quiero y mi enfoque es estar en Cruz Azul, quiero madurar y hacer historia acá, estoy dejando de lado del tema europeo y me estoy enfocando en el tema Cruz Azul, quiero hacer grandes cosas acá y todo a su tiempo, tengo la ilusión de ir pero no me estoy alocando por ir”.

Te puede interesar: México consigue dramática victoria en los Juegos Panamericanos

Cruz Azul visita la Sultana del Norte este fin de semana y enfrentará a Tigres en una de sus últimas oportunidades por tratar de meterse a la fase final del futbol mexicano.