VIDEO: Así fue el doblete de ‘Santi’ Giménez en la victoria del Feyenoord

Santiago Giménez se ha reconciliado de gran manera con el gol este domingo, el mexicano anotó dos de los cinco goles que el Feyenoord le hizo en casa al PEC Zwolle en la Jornada 32 de la Eredivisie. El mismo día en que Hirving ‘Chucky’ Lozano se ha coronado campeón con el PSV, ‘Bebote’ ha levantado a la grada en dos ocasiones, completando un día redondo para los atacantes aztecas en los Países Bajos.

El ex de Cruz Azul se hizo presente por primera vez en el minuto 67 desde los once pasos, poniendo el tercero de su escuadra en una noche de ensueño en Rotterdam. Cerca del final volvió a parecer con un disparo rasante de pierna zurda que venció al arquero rival y le dio forma a una goleada espectacular. Giménez no anotaba en liga desde el 10 de marzo, cuando convirtió en la Jornada 25 enfrentando al Heracles, casi dos meses después ha vuelto a festejar.

Así fue el doblete de ‘Santi’ Giménez frente al PEC Zwolle

Buen cobro desde el manchón penal para reencontrarse con un gol que se resistía a dejarse atrapar por el futbolista mexicano, significó el tercero de la noche para los locales.

Así rompe la sequía mi Santi Giménez 🥹pic.twitter.com/34u8459nH1 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 5, 2024

Buen recorte y posterior disparo para poner el quinto y definitivo en un abultado marcador, Giménez se vio beneficiado por un desvío que dejó sin opciones al arquero visitante.

🇳🇱🇲🇽¡DOBLETE DE SANTI GIMENEZ!pic.twitter.com/APeIy4ikAG — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 5, 2024

