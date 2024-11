Santi Giménez manda mensaje y advierte: “Más fuerte que nunca”

Después de dos meses sin actividad por una lesión muscular en el muslo, Santiago Giménez ya está listo para volver a la actividad con el Feyenoord de Países Bajos.

Fue a finales de septiembre que el atacante mexicano se lesionó, pero tras una rehabilitación exitosa ya entrena al parejo de sus compañeros por lo que podría regresar para la segunda parte de la actual temporada de la Eredivisie y de la Europa League.

Santi Giménez ya entrena al parejo de sus compañeros del Feyenoord

El propio Giménez compartió algunos detalles sobre su proceso de recuperación, en los que resaltó que no sólo se enfocó en trabajar la parte lastimada, sino en fortalecer su cuerpo en general. “En mi recuperación no sólo nos enfocamos en el tendón de la corva, trabajamos todo y me siento más fuerte que nunca”, explicó.

Asimismo, en este de proceso de recuperación ‘Chaquito’ trabajó también en su salud mental, pues desde que sufrió la lesión se dejó saber triste por tener que pasar por esa situación.

Parte de la recuperación de Santi Giménez fue en México

Cuando acababa de sufrir la lesión, Santi platicó con la gente del Feyenoord para viajar a Ciudad de México y comenzar con su recuperación con su fisioterapeuta de confianza. “Tengo a mi fisioterapeuta en México, se lo platiqué al club y les pareció una buena idea, porque también me ayudaría a la mente y tener a mi familia en un momento complicado. Fue bueno tenerlos”, narró Giménez.

Justo con base en esto, destacó que la parte mental fue igual de importante que la física, para así llevar un proceso de rehabilitación más saludable y completo. “Es importante estar bien en todos los aspectos, tener el apoyo de mi gente en esos momentos difíciles fue fundamental para mantenerme motivado”, contó.

Lo que resta para Santiago es volver a vestir la camiseta de su club en el terreno de juego y quiere estar al 100 para la segunda parte de la temporada. “Es enfocarme en mi lesión, mi recuperación y mi regreso, en cual no sé cuándo será, pero me estoy preparando para estar lo mejor posible. Necesito seguir trabajando para evitar otra lesión y estar en forma”, afirmó.