Santi Giménez y la razón por la que prefirió jugar con la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que mayor proyección tiene en la Selección Mexicana es el delantero Santiago Giménez, el héroe que le dio el título a México de la Copa Oro ante Panamá, gracias a un gol que anotó en los minutos finales de la final en Los Angeles.

Con un presente lleno de éxitos, pues fue recientemente campeón con el Feyenoord, siendo fundamental en el título con goles puntuales, el “Bebote” se ganó a la afición mexicana con sus actuaciones cuando estuvo en Cruz Azul, sus primeros llamados a la Selección Mexicana y sus grandes actuaciones con cuadro de Rotterdam.

Gol de Santiago Giménez: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Santi Giménez tuvo la oportunidad de elegir a que país representar, pues nació en Buenos Aires, Argentina y llegó a México a los dos años de edad, su formación escolar y deportiva la concreto en territorio azteca, y en una entrevista comentó que eligió jugar en México ya que se siente más mexicano.

Te puede interesar: DT de Feyenoord, ofreció declaraciones a la prensa neerlandesa y opinó sobre los rumores que indican que Santiago Giménez podría salir del equipo

“Yo escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi qué me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, no escuché lo que me decía nadie. Simplemente me puse en la mente ‘¿yo qué me siento? ¿Me siento mexicano o me siento argentino?’ y ahí fue cuando tomé la decisión.”, comentó “Santi” para One Football.

Christian “El Chaco” Giménez, papá del “Bebote” también tiene una historia de éxito en nuestro país, pues fue multicampeón con Pachuca, se hizo ídolo con Cruz Azul y rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014, jugó con el tricolor en partidos de eliminatorias para aquella justa mundialista.

Te puede interesar: El delantero del momento: Los impresionantes números de Santiago Giménez esta temporada