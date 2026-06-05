Santi Gimenez o Raúl Jiménez: cuál delantero tiene mejores números

México convocó a 4 centros delanteros para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre ellos Santi Gimenez y Raúl Jiménez, los únicos que juegan en el futbol europeo. Son considerados el 1 y 2 de la posición, pero solo uno de ellos registra mejores números y, según la IA, marcará más goles en la justa veraniega.

Por trayectoria, Raúl registra mejores números, pues lleva más de 12 años en el viejo continente, mientras que Santi cumplirá 4 en este verano. Mientras que en selección, el jugador del Fulham suma 46 goles, contra las 6 anotaciones que acumula el delantero del AC Milan, que no pudo festejar la décima de Cruz Azul por un gran motivo.

Raúl Jiménez registró mejores números en el último año.|Mexican National Team

Números del último año de Santi Gimenez

El canterano de Cruz Azul tuvo un año complicado en el AC Milan, pues antes de que arrancara la Temporada 2025-2026 surgió el rumor de que podría salir del club. Pese a ello, se mantuvo, pero a finales de año comenzó a resentirse de una lesión de tobillo, por lo que tuvo que operarse.

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Durante los primeros meses de este año, Santi no pudo jugar y regresó a las canchas ya hasta finales de marzo. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Gimenez solo marcó un gol en 18 partidos disputados, tanto de la Serie A como de la Coppa Italia, torneo en el que hizo su única anotación.

Números del último año de Raúl Jiménez

El canterano del América tuvo una temporada regular en Inglaterra, ya que disputó la mayoría de partidos del Fulham. Si bien en muchos juegos no fue titular indiscutible, venía desde la banca para aportar a su equipo.

Durante la Temporada 2025-2026, el delantero de 35 años marcó 10 goles y dio 3 asistencias en 43 partidos jugados: 36 en la Premier League, 3 en la FA Cup y 4 en la EFL Cup. Por lo anterior, Jiménez registra mejores números que su compañero Gimenez.