¿Santi Giménez jugará de titular contra Corea del Sur? Reveló algo en redes sociales

La antesala del segundo compromiso oficial de la Selección Nacional de México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Corea del Sur, mantiene en vilo no solo a los aficionados del combinado nacional, sino también a los propios jugadores dirigidos por Javier Aguirre. Dicho duelo será determinante para los intereses que tiene México en la justa mundialista y en la previa, el delantero Santi Giménez hizo un posteo en redes sociales que sacudió a la afición local.

Listos para el segundo partido!! GDL 🔜📍🇲🇽 pic.twitter.com/eISzr05zgh — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) June 17, 2026

El atacante del AC Milan decidió subir un posteo a su cuenta de la red social X, en el cual expresó: "Listos para el segundo partido!! GDL". Con el comentario, el futbolista abrió la puerta a la chance de estar en el once inicial que parará Javier Aguirre frente al combinado de Corea del Sur. Cabe destacar que el futbolista surgido de la cantera de Cruz Azul no gozó de minutos en el debut veraniego y la presión popular por verlo desde el silbatazo inicial se ha incrementado durante estas últimas horas.

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¿Santi Giménez o Raúl Jiménez? La duda de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Las especulaciones sobre un cambio de Aguirre en la delantera para el duelo contra Corea del Sur no han tardado en llegar luego del posteo realizado por Santi Giménez. Sin embargo, Raúl Jiménez mantendría la prioridad para el estratega mexicano en el eje del ataque debido a su consistencia física en el esquema táctico que planifican para el encuentro ante el combinado coreano. Cabe mencionar que Santi, exdelantero del Feyenoord, arrastra un proceso de recuperación reciente tras superar una lesión grave sufrida en el tramo definitivo del calendario con el AC Milan.

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A pocas horas del comienzo del duelo trascendental entre México y Corea Del Sur, aún no se sabe quién será el delantero centro del equipo dirigido por Javier Aguirre. De todas maneras, el combinado nacional deberá buscar los tres puntos si quiere cerrar su pasaje a los dieciséisavos de final.