¿América al Mundial de Clubes? Santiago Baños rompió el silencio y sorprendió con su respuesta

Este viernes 11 de abril del 2025, Santiago Baños dio conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa y rompió el silencio sobre la posibilidad de que el América juegue el Mundial de Clubes 2025 y para muchos aficionados azulcremas, su respuesta puede ser muy sorpresiva.

¿América al Mundial de Clubes 2025?

El presidente del América se sinceró y detalló que hasta el momento no han recibido nada por parte de la FIFA y que no tienen información al respecto sobre una posibilidad de participar en el Mundial de Clubes 2025.

Agregó que el club se ha mantenido al margen y que han sido los medios los que han puesto al equipo como un candidato.

Por último, confesó que se encuentran centrados en terminar bien el terno, pelear por conseguir el tetracampeonato y que hasta el momento, son puras suposiciones.

“Te digo la verdad, en primer no hemos recibido, ni tenemos nada de información al respecto. Ahora mencionas el tema del ranking. Hace una semana se hablaba del tema del partido del América y el LAFC. La verdad es que nosotros nos hemos mantenido al margen. Desde antes de que sucediera la información de FIFA, todos los medios ponían al América como un candidato, nosotros la verdad que ni vela en el entierro tenemos. Estamos enfocados en terminar bien el torneo y buscar el tetracampeonato. Es un tema del León, de la FIFA y el TAS, la bronca la tienen ellos.

No estamos enterados ni le estamos poniendo atención en este momento porque son puras suposiciones. Hoy por hoy te puedo decir que no sabemos nada al respecto”.