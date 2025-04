Santiago Baños: “En América no lloramos y no ponemos pretextos”

Las Águilas del América se preparan para el último duelo de la trilogía frente a la Máquina de Cruz Azul incluyendo los Cuartos de Final de la Liga de campeones de la Concacaf y el duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2025. En Coapa ya le dieron la vuelta a la página luego de la eliminación en el torneo internacional y el presidente del equipo, Santiago Baños mencionó que en el cuadro azulcrema no ponen pretextos y no se quejan del trabajo arbitral.

“Obligados siempre estamos, es lo que dicta la grandeza de este club como ningún otro, no hay otro club en México que tenga la presión de ganar los títulos como este. No lloramos, no acostumbramos poner pretextos. Podrá dar excusas, no sé si alguien vio de donde sale el segundo gol de Cruz Azul. Viene de una falla de Brian (Rodríguez) donde marcan en fuera de lugar y no es fuera de lugar, era tiro de esquina y reanudan en un fuera de lugar inexistente y de ahí viene el gol. Nadie salió a decir eso, no lo vamos a publicar y no mandaremos a nuestros ex jugadores a llorar, no es nuestra forma. Perdimos en la cancha, nos quedamos cortos, dejamos de hacer cosas y a lo que viene. No ponemos pretextos ni lloramos. Así es este club”, mencionó Santiago Baños en conferencia de prensa.

Ganar para recuperar la confianza perdida

Por otro lado, el directivo azulcrema destacó la importancia de volver a la victoria para recuperar la confianza y seguir buscando el liderato de la tabla general del Clausura 2025.

“Es muy importante por la confianza y la tabla, son tres puntos muy importantes que nos pueden dar la tranquilidad de finalizar el torneo en los primeros dos. León se enfrentará a Cruz Azul y Toluca, alguno de los equipos dejará puntos en el camino, si ganamos nos beneficiará. Ganarle a Cruz Azul en nuestra casa es muy importante, retomar el camino de la victoria, cerrar bien la parte final de la Liguilla, tener el descanso necesario para recuperar a los jugadores y buscar el Tetracampeonato que es lo que nos queda ahora”, puntualizó Santiago Baños.

Las Águilas del América se enfrentarán esta semana a Rayados de Monterrey y Mazatlán en el cierre del Clausura 2025, torneo en el que ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla del balompié azteca.

