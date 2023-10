Santiago Baños le manda indirecta picante al “Turco” Mohamed

Tras el triunfo de las Águilas del América 1-0 en contra de los Pumas de Universidad Nacional en la última edición del Clásico Capitalino y las polémicas declaraciones de Antonio “Turco” Mohamed posteriores al encuentro donde acusaba a los Azulcremas de estar coludidos con los árbitros para obtener ventaja, el presidente de los de Coapa Santiago Baños salió a responder y dar su punto de visto en torno a la acusación que hizo el técnico argentino.

La polémica se detonó cuando le marcaron un penal a favor del América el cual los Auriazules consideraban inexistente, y Jonathan “Cabecita” Rodriguez lo capitalizó en el primer y único tanto del partido, con el cual el América se colocó como líder general de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: “Si alguien puede reclamar, es América": André Jardine

¡Adiós vaquero! Se despide el primer eliminado de DBUT FC

“No voy a hablar del arbitraje, ya está muy hablado el tema, no lo veo el caso, lo tomamos de quien viene, dentro y fuera de la cancha, Mohamed estuvo aquí, tendrá sus razones para pensar pero no la verdad no le tomamos mucho en cuenta, ni nos preocupa ni nos ocupa, cada quien es responsable de lo que habla, después de analizar el partido, veo un penalti clarísimo sobre Henry”, respondió Santiago Baños sobre la polémica que generó Antonio Mohamed con sus declaraciones al término del Clásico Capitalino del pasado sábado.

Santiago Baños confiesa cómo se siente con las actuales Águilas del América

Al presidente de los azulcremas se le cuestionó sobre el balance que ha tenido el América a lo largo del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en donde marchan como líderes antes de arrancar la jornada 11 del campeonato.

Baños felicita a la defensa del América

“Estamos contentos, tranquilos con la forma de trabajar, como bien lo mencionas, hay una buena racha de partidos sin derrota, más que eso venimos de menos a más, se está encontrando una estabilidad en el equipo, se habló mucho de la defensiva, si necesitábamos otros centrales, somos la segunda mejor defensa”, analizó Santiago Baños el desempeño que han tenido las Águilas en el segundo semestre del 2023 bajo las órdenes de André Jardine.

Te puede interesar: Henry Martín dice que el ‘Turco’ Mohamed abandonó a los Pumas