América no descarta el regreso de Diego Lainez para el Apertura 2022

América está por disputar los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX y previo a su serie ante el Puebla ya se habla de un refuerzo bomba, pues Diego Lainez, quien hoy milita en el Betis, suena para volver al nido de Coapa.

Santiago Baños, presidente del equipo, habló de la opción de tener nuevamente a Diego Lainez en México, algo que no parece ser una locura, aunque ojo, también dejó en claro que no es una opción del todo fácil, por lo que hay que tratar el tema con mesura.

Raúl Jiménez y Diego Lainez, una foto para la posteridad

¿Diego Lainez vuelve al América en el AP2022?

En entrevista con ‘Marca’, Santiago Baños fue cuestionado sobre si veremos a Lainez pronto en las Águilas, pues como recordaremos se comentó que él y su comitiva viajaron a España para conocer su situación con el Betis, pero no hubo ningún acuerdo.

Baños confiesa que tener al joven mexicano es posible, pero no es nada sencillo, ya que al ser un buen jugador y tener grandes características, América nos ería el único interesado.

“Lo de Diego Lainez no es tan sencillo, ¿qué equipo no quisiera contar con él?, es un jugador mexicano con unas características especiales, seleccionado nacional, pero no es sencillo el tema”, dijo el presidente de las Águilas.

Aunado con esto, Baños mencionó que el mayor desafío para volver al América es que el Betis querrá hacer un buen negocio con él, pues a los de Coapa le pagaron bien por el mexicano y no van a perder en esta virtual negociación.

“Obviamente Betis pagó una cantidad importante por él y también está buscando la mejor opción para Diego; tocó base en un principio y hoy estamos enfocados en el tema de la Liguilla y posteriormente veremos qué sucede”, sentenció.

Tras quedar campeón con América en el Apertura 2018, Diego Lainez fue adquirido por el Betis, donde ha sumado minutos y buenos momentos, pero no es titular indiscutible.