Santiago Baños tiene razón: Estos son los peores jugadores de América en el semestre

“Hoy hay jugadores que creemos han quedado a deber con sus actuaciones y hay partes de la cancha que creemos debemos reforzar”, declaró Santiago Baños, presidente del América, en Marca. El conjunto de Coapa no logró los objetivos planteados del semestre. Las Águilas tuvieron tres torneos de ensueño al conquistar el tricampeonato de la Liga BBVA MX e incluso en esta última temporada, Clausura 2025, arañaron el tetracampeonato, aunque lo perdieron ante Toluca. A pesar de ello tuvieron la oportunidad de ir al Mundial de Clubes 2025; sin embargo, dejaron escapar el boleto luego de que LAFC los venciera en penales . Por lo anterior, el directivo considera idóneo una limpia en el plantel. ¿Cuáles fueron los peores futbolistas?

De acuerdo con Sofascore los peores tres jugadores del América en el semestre en base a su rendimiento son Kevin Álvarez, Javairô Dilrosun y Rodrigo Aguirre. El primer de ellos tuvo una puntuación de 6.83 por lo hecho en el Clausura 2025. El segundo presentó una calificación de 6.75, pues desde su llegada poco ha hecho en el club, ya que no es titular y posiblemente salga del equipo para el Apertura 2025 , que iniciará la segunda semana de julio. En el tecer lugar se ubica Aguirre con 6.69. El “Búfalo”, como es conocido, no es la primera opción para André Jardine; sin embargo, es un importante revulsivo que incluso fue pieza fundamental en el tricampeonato, pero en esta temporada quedó a deber, según la popular plataforma de estadísticas.

@javairo_dilsorun Javairô Dilrosun fue uno de los peores jugadores de América en el semestre

¿Cuáles son las posibles bajas del América para el Apertura 2025?

Santiago Baños reveló que hay varias posiciones que deben reforzar, por lo que están en la fase de análisis de los posibles candidatos que llegarán al conjunto de Coapa. Precisó que buscan entre dos y tres fichajes, aunque no reveló nombres para no trabar las negociaciones. En las últimas semanas ha trascendido que varios jugadores ya no continuarán en el América, tal es el caso del chileno Diego Valdés, quien perdió la titularidad y tiene ofertas del futbol brasileño. Asimismo, Brian Rodríguez ha expresado su deseo de salir del club y su próximo destino sería un equipo de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR:

Otra de las bajas de las Águilas serían la del defensor Néstor Araujo, quien podría regresar al Santos Laguna, conjunto con el que estuvo de 2013 a 2018 y conquistó dos campeonatos de la Liga BBVA MX. En su instancia anotó ocho goles en más de 170 partidos disputados. Javairô Dilrosun sería la otra baja, pues desde su llegada al Nido nunca pudo trascender pese a que arribó al futbol mexicano con bombo y platillos al jugar para el Feyenoord de Países Bajos y ser seleccionado juvenil de ese país.