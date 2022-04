Santiago de la Fuente hará su debut en PGA Tour en el Mexico Open

El joven golfista mexicano, Santiago de la Fuente, habló de lo que representa el Mexico Open at Vidanta en su carrera como profesional

El Mexico Open at Vidanta será un escenario que albergará a más de 100 golfistas. El paradisiaco campo de Golf en Vidanta , Puerto Vallarta, verá a algunos jóvenes debutar, como es el caso de Santiago de la Fuente.

El mexicano Santiago de la Fuente, honrado de hacer su debut en PGA Tour

“Es el torneo más importante que he jugado en toda mi vida. Sin lugar a dudas, es una oportunidad increíble poder debutar en el PGA Tour y qué mejor que sea en mi país y en Jalisco.” Santiago de la Fuente, joven golfista mexicano

