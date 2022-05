Santiago De La Fuente: “Quiero convertirme en el número 1”

Santiago De La Fuente es uno de los jóvenes con más proyección en nuestro país. El jalisciense conoce como pocos el campo del Atlas Country Club, donde se llevará a cabo la primera edición del Jalisco Open Guadalajara.

Te interesará: Jalisco le abre las puertas al mejor golf de Latinoamerica

Referente de la nueva generación

Cocinando con Santiago de la Fuente, Cristobal Islas y Antonio Safa

El joven azteca tiene la responsabilidad de liderar la nueva generación de jugadores que buscan convertirse en profesionales del PGA TOUR y seguir los pasos de Abraham Ancer o Carlos Ortiz.

“El poder ser representante de la Federación mexicana, la verdad no tiene precio, le estoy pegando bastante bien y conozco el campo correctamente, mis aspiraciones en el futuro son convertirme en el número uno, hay que apuntar alto”, dijo Santiago.

Ejemplo de los que están iniciando

Para Santiago es un honor ser ejemplo de muchos jóvenes que hoy están empezando en el mundo del golf en México desde muy pequeños.

“Ser un ejemplo para sus futuras generaciones, que vean la manera que nosotros vamos creciendo, como reaccionamos, siento que es una tarea muy padre, es una responsabilidad enorme”, sentenció Santiago De La Fuente.

Mejor golfista no profesional

Con 20 años, es el mejor golfista no profesional mexicano del momento. Terminó en el segundo sitio del LAAC 2022 y eso le da la oportunidad de pelear por la clasificación a dos de los cinco majors que tiene este deporte a lo largo del año: The Open y el US Open. Además, esto le garantizó un lugar en el Mexico Open At Vidanta, torneo del PGA Tour que se celebró en Vallarta, Jalisco.

Casi toda su vida ligada al Golf

Admirador de Lorena Ochoa, Gaby López, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, a pesar de su corta edad lleva ya 17 años de práctica de golf, alternando con otros deportes como futbol y pádel, pero siempre con el foco en el próximo hoyo, que ahora podría ser en dos majors.

Te interesará: Canelo Álvarez recibe reconocimiento en el Jalisco Open

Del 26 al 29 de Mayo en el Atlas Country Club se efectuará un torneo de golf avalado por la PGA Latinoamérica en el marco del regreso de la máxima entidad golfística del mundo al campo del Atlas.