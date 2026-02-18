Los Dodgers ya tendrían el reemplazo de Tommy Edman ante su lesión

La pretemporada suele vender calma, pero en realidad es el tiempo donde se ganan y se pierden piezas sin que suene la sirena. En Los Ángeles lo saben: si falta un utility, no solo falta un jugador, falta un “plan B” para casi todo. Y cuando el roster pierde versatilidad, la organización necesita respuestas rápidas.

Te puede interesar: ¡GOLPE EN LA LIGA NACIONAL! Pitcher de los Dodgers se va con los Padres

Santiago Espinal podría suplir a Tommy Edman

Los Dodgers firmaron al infielder Santiago Espinal con contrato de ligas menores, un movimiento que añade competencia y cobertura mientras Edman regresa.

Tommy Edman iniciará la temporada en la lista de lesionados, mientras continúa su recuperación de una cirugía en el tobillo derecho. Dave Roberts lo hizo oficial y el escenario ya estaba en el radar desde el invierno, aunque Edman llegó a considerar la posibilidad de estar listo para el Día Inaugural.

El golpe es mayor por el tipo de pelotero que es Edman. Su valor no está en una sola posición: puede cubrir segunda base, y puede ser opción en el jardín central.. Además, el panorama se complica porque Kiké Hernández también comenzará el año en la lista de lesionados mientras se recupera de una cirugía en el codo izquierdo, lo que reduce todavía más las opciones “comodín”.

Con esta impresión, los Dodgers ya trazaron alternativas. En segunda base, el primer nombre que asoma es Miguel Rojas como opción de bate derecho, con Hyeseong Kim y Alex Freeland en la pelea por innings y por un lugar firme en el roster. En el jardín central, el titular se mantiene con Andy Pagés, pero la profundidad detrás de él queda corta sin Edman, por lo que Kim también podría convertirse en solución parcial.

Dodgers conquistan la Serie Mundial 2025 | ¡Bicampeones tras vencer a Toronto!

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Los Dodgers extienden el contrato de estas dos ESTRELLAS

