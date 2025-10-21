NO ES BROMA: Santiago Gimenez alburea a su esposa en redes sociales

El delantero del Milan, Santiago Gimenez se volvió viral en las redes sociales por un video en el que se encuentra hablando con su esposa Fernanda Serrano por videollamada y la terminó albureando.

Ambos se encontraban haciendo una videollamada en las redes sociales cuando el atacante aprovechó para soltar un albur. Fernanda, comentó que en el lugar en el que se encontraba, había pasado un pájaro de más de metro y medio, “hay un pájaro super grande, como de dos metros. No es cierto, como de un. metro y medio”. Santiago aprovechó el comentario para responderle " Oye, pero ya estás acostumbrada a ver pájaros grandes”.

Ambos empezaron a reírse por el comentario de Gimenez, su esposa no le dijo nada y Santi aseguro que era un comentario para la banda.

La novia de Santiago Giménez le dice que vio un pájaro súper grande y el cabron responde con que ya está acostumbrada a ver pájaros grandes, pero lo mejor es que termina diciendo “ay que naquito mi amor” JAJAJAJA pic.twitter.com/aWsktjc4M0 — SrCulé (@El_SrCule) October 21, 2025

En las redes sociales, los aficionados han tomado con mucho humor el albur de Santiago.

Los números de Santiago Gimenez en el Milan

Santiago ha disputado un total de 28 juegos con el Milan desde su llegada al equipo. Acumulando un total del 1,526 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar siete goles y dar cinco asistencias.

En lo que va de la temporada, solo ha logrado dar un gol en la Copa Italia y dos asistencias en sus encuentros disputados. Si bien, no ha tenido una temporada con muchos goles hasta el momento, ha destacado en ser un jugador que hace esfuerzos por el equipo, consiguiendo penales que les han dado la victoria y teniendo un sacrifico destacado.

