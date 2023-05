Santiago Giménez podría empatar récord de Haaland en 2023

El año de Santiago Giménez con el Feyenoord está siendo espectacular, al grado de que el delantero mexicano ahora buscará empatar un récord que tiene el atacante noruego, Erling Haaland en el 2023.

Lo hecho por Haaland por el Manchester City, también es irreal. Recientemente el noruego se convirtió en el futbolista con más goles en una temporada de la Premier League, alcanzando las 33 anotaciones y aún le quedan partidos para dejar esa cifra aún más elevada.

El récord por el que va Santiago Giménez

Si bien, el ‘Bebote’ se mantiene como uno de los goleadores del Feyenoord, buscará empatar una marca que por ahora solo posee Erling Haaland. Cabe recordar que ambos entran en la categoría Sub-23, más allá de que el nivel de competencia que tiene cada uno en sus ligas, es totalmente distinto.

Alrededor de todo el mundo, Haaland lidera la lista de goleadores menores a 23 años con 21 anotaciones, en lo que va del 2023, no de la temporada europea. No obstante, es seguido de cerca por Jonathan David de Canadá y Santiago Giménez de México, ambos con 14. Es decir que, con los partidos que le restan por disputar al ex de Cruz Azul, buscará alcanzar la cifra del noruego.

Eso sí, luce complicado por los partidos que tiene por delante Haaland, contando la FA Cup, la Premier League y también la Champions, en donde el Manchester City se medirá al Real Madrid dentro de las semifinales. Al Feyenoord ya solo le queda la Eredivisie, recordando que fue eliminado de la Copa y también de la Europa League.

Santiago Giménez también podría estar viviendo sus últimos partidos con el Feyenoord, dado el interés que ha despertado en distintos clubes del Viejo Continente.

