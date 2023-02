Santiago Giménez conoce a su prometida jugando Warzone

Digna de una historia de amor gamer, así fue como comenzó el noviazgo del “Bebote” Santiago Giménez con su ahora prometida Fernanda Serrano de acuerdo con el propio jugador quién se animó contar los inicios de este romance, entre dos apasionados de los videojuegos.

Resulta que el joven de 21 años de edad ofreció una entrevista para el portal GQ para México y Latinoamérica en la que respondió varias preguntas que la afición y sus fans le hicieron a través de las diferentes redes sociales.

Una de esas preguntas se hizo viral en la plataforma digital de Tik Tok y es justo donde el hijo del “Chaco” Giménez cuenta su particular forma de conocer a su novia. Comienza contando que mediante el título de Activision, Call of Duty: Warzone y en pleno confinamiento por la pandemia mundial por Covid 19 comenzaron a hacer dúo en el videojuego.

“Tengo una historia muy particular con mi novia, es difícil de entender pero la conocí por el Play, por Warzone. Nosotros jugábamos en línea, yo ya la conocía por instagram, pero no en persona y vi que ella jugaba, entonces yo la invité a jugar conmigo. Me aceptó la invitación de amistad, empezamos a jugar en línea, como un mes sin vernos, solo escuchándonos, hasta que un día la invité a salir”, contó el jugador.

Pese a convertirse en una manera cada vez más convencional de encontrar pareja entre los diferentes usuarios de los videojuegos, la historia no deja de ser especial para los fanáticos del ex delantero de los cementeros del Cruz Azul.

El gran momento de Santiago Giménez en Europa

Santi Giménez vive un gran momento tanto en su vida personal como en su carrera profesional, pues el nacido en la Ciudad de México ha marcado 10 goles en 26 partidos disputados por el cuadro de Róterdam, Además ha sido pieza clave para los dirigidos de Arne Slot, quienes se mantienen como líderes absolutos de la Eredivisie.