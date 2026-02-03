Un AÑO de PESADILLA para Santiago Giménez con el Milan y su FUTURO es INCIERTO

Santiago Giménez cumple su primer año como jugador del AC Milan y el balance dista mucho de ser lineal. Lo que comenzó como una apuesta ilusionante terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por contrastes, exigencia extrema y una lesión que llegó en el momento menos oportuno. El delantero mexicano, que aterrizó en San Siro en febrero de 2025 con el respaldo de su etiqueta goleadora en Europa, ha vivido doce meses de aprendizaje acelerado en uno de los clubes menos pacientes del continente.

En números fríos, Santiago Giménez suma 30 partidos oficiales, 1,664 minutos, siete goles y cuatro asistencias en todas las competiciones. Pero reducir su primer año en Italia a estadísticas sería injusto. Su temporada estuvo condicionada por contextos cambiantes, ajustes tácticos constantes y una competencia feroz que nunca le permitió instalarse con comodidad.

Desde sus primeras semanas, el mexicano entendió que la Serie A no concede tiempo. Alternó titularidades con ingresos desde el banquillo mientras el cuerpo técnico intentaba encajarlo en un sistema que prioriza el orden, la lectura del juego y el sacrificio defensivo, virtudes que no siempre brillan en la hoja de estadísticas, pero que pesan en la evaluación interna.

¿Cómo fue realmente la adaptación de Santiago Giménez al AC Milan?

Su debut oficial llegó el 5 de febrero de 2025 en Coppa Italia frente a la Roma. Ingresó de cambio y participó con una asistencia clave en la victoria 3-1. Fue una carta de presentación prometedora. En Serie A, necesitó apenas 120 minutos para marcar sus primeros goles, una racha inicial que reforzó la idea de que el Milan había acertado en el mercado.

Sin embargo, conforme avanzó la temporada 2024-25, su impacto perdió regularidad. La rotación ofensiva, los ajustes tácticos y un equipo irregular limitaron su continuidad. Cerró el curso con seis goles y tres asistencias, números respetables para un refuerzo invernal, pero insuficientes para consolidarse como indiscutible.

La lesión, la competencia y el punto de inflexión en San Siro

El arranque de la temporada 2025-26 parecía ofrecerle un nuevo escenario, pero todo se detuvo el 28 de octubre de 2025. Una lesión de tobillo ante Atalanta lo sacó del ritmo competitivo y lo marginó de partidos clave. Antes del parón, apenas había registrado un gol y una asistencia.

La situación se volvió más compleja en enero de 2026 con la llegada de Niclas Füllkrug. El fichaje del delantero alemán elevó la competencia interna y redujo el margen de error. Hoy, Santiago Giménez enfrenta un Milan que ya no espera procesos largos. Su segundo año será decisivo: recuperar ritmo, sostener regularidad y demostrar que puede competir en uno de los entornos más exigentes de Europa.