VIDEO: Revive la increíble asistencia de Cristiano Ronaldo

El astro portugués está de regreso. Cristiano Ronaldo se perfila para llegar a tope al Mundial de Qatar 2022, o al menos así lo ha demostrado en las últimas semanas, luego de la polémica que vivió con el Manchester United.

En el duelo contra el Tottenham, CR7 arremetió contra el banquillo de los Red Devils, pues después de no ver minutos ante los Spurs, el atacante se retiró del campo antes de que terminara el encuentro.

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Dicho acto, fue reprobado por su director técnico Erik ten Hag, quien lo dejó fuera de la convocatoria contra el Chelsea, tres días después. Ante la situación el portugués pidió disculpas en redes sociales, y para el duelo frente al Sheriff, en la Europa League, regresó con un gol para su causa y la del Manchester United.

Revive la asitencia de Cristiano Ronaldo contra la Real Sociedad

El portugués volvipo a tener minutos en la victoria frente al West Ham, el fin semana. Y este jueves, en el torneo europeo ante la Real Sociedad volvió a hacerse presente en el marcador.

Ahora fue con una asistencia, un pase filtrado que terminó en los pies del joven argentino, Alejandro Garnacho, quien a los 18 años consiguió su primer tanto como profesional, tras el pase de Ronaldo, ídolo del sudamericano.

Europa League

Gol de Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alejandro Garnacho ⚽🇦🇷pic.twitter.com/UrrRx3QXo6 — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) November 3, 2022

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Con el resultado parcial, el United sigue segundo del Grupo E, pero con el pase a los 16vos de lugar asegurado, necesitaría un par de goles más, para que por la diferencia de goles pudiera quedarse con el primer sitio del sector.

