Santiago Giménez desconoce interés de Benfica

En conferencia de prensa con la Selección Mexicana, Santiago Giménez confesó que no sabe nada sobre el interés del Benfica, luego de que medios en Portugal pusieran en la portada al mexicano como un posible refuerzo para la siguiente temporada. Agregó que se siente feliz en el Feyenoord y que si llegará a ver algún interés en el futuro eso se tendrá que decidir entre familia y clubes.

“La verdad, yo no sé nada por afuera, yo me enteré por las redes, en lo personal y en lo privado no sé nada. La verdad es que estoy muy contento en Feyenoord, creo que eso ya despues se va a decidir entre familia si es que llega a pasar, entre clubes y como bien decía en mi relación personal con Dios, porque al final creo que es él, el que decide mi camino, y creo que las decisiones que voy a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios”.

¡Feliz en el Feyenoord! 😊



Santiago Giménez niega saber algo sobre interés del Benfica#NuevaEra#SelecciónAzteca pic.twitter.com/tQ00PcVrp6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 22, 2023

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Te puede interesar: Diego Cocca no quiere “ganar como sea” en la Selección Mexicana

Interés de otros clubes motiva a Santiago Giménez

A pesar de no haber sido contactado por un posible interés de algún otro club Europeo, Santiago Giménez agregó que lo toma como motivación para mejorar pero es consciente de que no ha logrado nada por lo que se mantiene con los pies en la tierra.

“La verdad lo tomo como una motivación, creo que toda la gente que me ha apoyado y que siempre trata que yo crezca, lo veo como una motivación, estoy muy agradecido con cada uno de ellos también. Pero trato de estar muy centrado por ahí no escuchar de más porque al final no he logrado nada entonces trato de estar con los pies en la tierra y seguir trabajando para cumplir mis sueños, mis objetivos, mis metas y como lo decía antes dejar todo en manos de Dios.”

Con los pies en la tierra 🤩



Santi Giménez toma como una motivación el interés de equipos europeos pero trata de tener los pies en la tierra. 🇲🇽#NuevaEra#SelecciónAzteca pic.twitter.com/YCz9OWGtH6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 22, 2023

Te puede interesar: ¿Cómo les fue a los técnicos en su debut con la Selección Mexicana?