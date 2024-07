POR FIN: Santi Giménez habla de su futuro

El futuro de Santiago Giménez sigue en duda, el futbolista mexicano no tuvo la mejor actuación en la Copa América 2024, y los rumores sobre su salida a un grande de Europa se frenaron. Luego de las declaraciones del propio presidente del Feyenoord, el Bebote rompió el silencio sobre si llegará a nuevo equipo.

¿Qué pasará con Santiago Giménez?

En pocas semanas cerrará el mercado de fichajes, y Santi Giménez aún no sabe cuál será su nuevo equipo. El AC Milan, una de sus opciones, fichó a Álvaro Morata y en Tottenham podría fichar a Ivan Toney.

Ante esto, Santiago Giménez fue cuestionado sobre su futuro con el Feyenoord, y habló de lo que podría pasar en las próximas semanas. Sin embargo, también confirmó su compromiso con el equipo de la Eredivisie.

¿Qué dijo Santiago Giménez?

“Entiendo todas las preguntas, pero mi futuro está en manos de Dios. No tengo ni idea de dónde jugaré dentro de unas semanas. Tal vez solo en el Feyenoord. Y no, no tengo problemas para concentrarme en eso. Solo cuando Dios quiera que vaya, entonces iré", aseguró Giménez.

Santi tendrá competencia en el Feyenoord tras el fichaje de Julián Carranza, aunque Dennis Te Kloese reveló hace un tiempo que solo una buena oferta podría provocar la salida de Santi Giménez del club de Países Bajos.

