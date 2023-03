“Me siento un privilegiado de estar aquí en Feyenoord”, Santiago Giménez

El Clásico en la Eredivisie tuvo un sabor mexicano. Santiago Giménez volvió a brillar con su club y marcó su gol número 15 en la temporada; Edson Álvarez respondió y se hizo presente en el marcador con el tanto del empate. Al final el equipo de Rotterdam se quedó con triunfo. Feyenoord se quedó con el clásico neerlandés con marcador de 3-2 y encaminó aún más su camino para quedarse con el título de la liga.

Las palabras de Santiago Giménez

Luego del triunfo ante Ajax, la posibilidad para el Feyenoord de ser campeón pasó a un 91%, de acuerdo con una trasnacional de estadísticas. El conjunto de Ámsterdam es el principal contendiente del equipo para levantar el título de la Eredivisie, a lo que Santiago Giménez se mostró centrado en el trabajo que deben hacer para conseguir los objetivos.

“Nosotros somos un gran equipo, una gran familia, que nunca pensó en los 18 años ni mucho menos, cada uno de los jugadores quiere hacer historia acá en el club, y no nos sentimos campeones ni mucho menos. Creo que esos porcentajes por ahí nos pueden confundir un poco. Tenemos que seguir centrados, quedan creo que 8 partidos por jugar y tenemos que jugar una final. No debemos dejar ir puntos. Si logramos esto estaremos más cerca, pero aún no se acaba”, sentenció Santiago Giménez para los micrófonos de ESPN.

Feyenoord rompió una racha de casi 18 años en los que no podía derrotar al Ajax en condición de visitante, en entrevista con ESPN, el delantero mexicano expresó su orgullo de pertenecer a su actual club y de tener los compañeros que tiene.

“Todo el equipo ha hecho historia, no sólo yo. Estoy muy orgulloso de cada uno de mis compañeros porque, a pesar de que somos todos nuevos, bueno, la mayoría nuevos. Somos como una familia, nos defendemos a muerte dentro del campo y partido tras partido se ve, se siente. Estoy muy orgulloso de ellos”, dijo Santiago Giménez.

El clásico ante Ajax

Santiago Giménez valoró mucho su experiencia en el Clásico que disputó en el Estadio De Ámsterdam y aseguró estar viviendo un ‘sueño’ desde su llegada a Países Bajos: “Fue lindo (el clásico ante Ajax), las experiencias suman. Es mucho aprendizaje, estoy agradecido con Dios de que me pueda brindar este sueño que estoy viviendo. En seis meses, de estar en Mexico a estar acá, para mí es un sueño todo lo que estoy viviendo”.

¿Cuánto considera que ha crecido desde su llegada?

“Muchísimo (ha crecido desde su llegada), porque Feyenoord es un club formador, tanto a mí como a mis compañeros nos han exprimido de una manera que te afilan todas las cualidades que te ven, te hacen mejorar las otras que no tienes tan buenas y la verdad yo me siento un privilegiado de estar aquí porque he aprendido muchísimo, han sacado lo mejor de mí. Tanto el cuerpo técnico como cada uno de mis compañeros y también la vida en sí”, sentenció Santigo Giménez tras su llegada al club.