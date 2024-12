¿Salto a un grande? Santi Giménez define su futuro inmediato

Santiago Giménez ha regresado con el pie derecho después de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas con el Feyenoord, el delantero surgido en Cruz Azul, que no formó parte de la más reciente convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana por dichas molestias, se prepara de cara a la recta final del 2024 y habla sobre su posible salida del club de la Eredivisie.

“Estoy paciente y tengo contrato con Feyenoord. El mercado pasado decidimos estar una temporada más y nosotros tenemos la mente hasta el verano, obviamente esto es incierto y todo puede pasar, pero estoy feliz en Feyenoord y lo que toque venir lo dejo en manos de Dios”, confesó el atacante azteca en una entrevista ante un medio de comunicación. Este fin de semana jugará su último cotejo del año cuando el equipo de Róterdam visite al PSV del ‘Chucky’ Lozano.

Javier Aguirre: Así fue el 2024 de la Selección Mexicana

Te puede interesar: Ya es insoportable ¿Qué va a pasar con Guardiola?

“En lo personal me gustaría acabar hasta el verano, acabar la temporada porque acá es muy diferente tratar de hacer un pase en invierno a hacerlo en verano porque vas a pretemporada, se está armando el grupo y entras desde cero. Ya llevas una línea continua, un proceso. Si fuera por mí, yo me quedo todo el año porque estoy feliz acá en Feyenoord, pero hay circunstancias que pueden cambiar, no cierro la puerta a ninguna de las dos opciones pero hoy estoy contento aquí", añadió ‘Santi’.

El delantero mexicano ha sido importante en el esquema de su equipo durante los pasados compromisos en la Eredivisie y Champions League. Le convirtió de pecho al Manchester City en un dramático empate que los de Países Bajos lograron en Inglaterra y también hizo un gol de tijera ante el Fortuna Sittard a finales de noviembre para rescatar un dramático empate.

Dichas actuaciones lo han vuelto a poner en el radar de clubes mucho más relevantes a nivel continental, sin embargo, parece dispuesto a esperar a que se presente la oportunidad que crea correcta.

“Pude retomar fuerzas en esta lesión y creo que había de dos, agachar la cabeza o tratar de sacarle el mayor provecho y creo que así fue. Esto es el resultado del gran trabajo que hemos hecho. Me fui sintiendo bien, todavía no acaba el proceso porque tengo que seguir fortaleciendo, pero ya por lo menos estoy en la cancha”, concluyó.

¿Cuándo se enfrentan ‘Santi’ Giménez y ‘Chucky’ Lozano?

El domingo 22 de diciembre se vivirá un partido con mucho sabor azteca en la Jornada 17 de la Eredivisie, pues el Feyenoord de Santiago Giménez visita al PSV de Hirving ‘Chucky’ Lozano. La pelota rodará en punto de las 07:30 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: El último partido de ‘Chucky’ Lozano en Europa será vs Santiago Giménez