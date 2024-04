El mensaje de Santiago Giménez tras el apoyo de los aficionados

El conjunto del Feyenoord tendrá un partido bastante importante el domingo siete de abril del 2024, pues se verá las caras ante el Ajax. El encuentro corresponde a la fecha 29 de la Eredivisie y se disputará en el Estadio Feijenoord.

Es una de las grandes rivalidades que existen en Países Bajos por lo que los aficionados de cada equipo siempre apoyan a sus jugadores los días previos ante el encuentro. Además, los futbolistas de ambas escuadras saben de la importancia del partido y de la rivalidad.

La afición del Feyenoord le canta a Santiago Giménez

Es por eso que este sábado seis de abril del 2024, en el último entrenamiento del Feyenoord previo al juego con el Ajax, la directiva permitió que la afición estuviera en las gradas por lo que pudieron presenciar el entrenamiento y estuvieron alentando a los jugadores.

Los futbolistas se tomaron el tiempo de dar la vuelta en el terreno de juego, aplaudirle a los aficionados que se dieron cita para el entrenamiento, firmar playeras y tomarse fotos.

En el caso de Santiago, la afición le cantó al ser su delantero goleador, acto que el mexicano aplaudió. Además mandó un mensaje en sus redes sociales en el que aprovechó para subir varias fotos del entrenamiento y agradeció a los fans por el apoyo y detalló que mañana van todos juntos.

“Thanks for the amazing support! tomorrow we go all together”

